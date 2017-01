Petosrikollisuus lisääntyy, uhreina yritykset ja yksityishenkilöt: "Nykyrikolliset tehtailevat dokumentteja tarpeidensa mukaan"

Ensin postin nigerialaiskirjeet, sitten sähköpostihuijaukset, nyt somepetokset. Petosrikollisuuden määrä on internetin mahdollistaman toiminnan myötä noussut. Niissä syyllistytään usein myös identiteettivarkauksiin.

Poliisitarkastaja Jyrki Aho kertoo, että verkkohuijari voi olla yhtä hyvin suomalainen kuin ulkomaalainenkin. Tosin isoissa huijauksissa tekijä on usein Suomen ulkopuolelta, kuten tapauksessa, jossa brittiläisen kauppaketjun edustajana esiintynyt huijasi suomalaiselta yritykseltä kymmeniä tuhansia hillopurkkeja.

"Huijattava tavara voi olla mitä tahansa. Kysymyksessä on kimurantti maailma, jossa ei kannata uskoa kaikkeen, mitä eteen tulee. Kun vieras taho lähettää sähköpostia, mihinkään sen sisältämien linkkien tietoihin ei voi välttämättä luottaa, vaan asiat on selvitettävä muista lähteistä esimerkiksi googlettamalla ja olemalla suoraan yhteydessä tilaajaan", Aho korostaa.

Dokumentteja nykyrikolliset tehtailevat tarpeidensa mukaan. Aholla onkin sähköisesti lähetettyihin asiakirjoihin selvä kanta: niihin ei voi aukottomasti luottaa.

Tavara voidaan myös myydä edelleen erilaisissa verkkokaupoissa. Se voidaan myös muuntaa toisen toimijan tuotteeksi esimerkiksi vaihtamalla etiketit. Petoksia tehdään myös huijaamalla kuluttajia tavaramerkkien alkuperää väärentämällä.

"Myös suomalaisten yritysten tuotemerkkejä kopioidaan. Maailmassa on alueita, joilla suorastaan keskitytään merkkiväärennöstuotteiden valmistukseen", Aho kertoo.

Poliisi vastaa kansainväliseen verkkorikollisuuteen viranomaisyhteistyöllä. Europol ja Interpol pyrkivät keräämään erilaisista huijausmenetelmistä mahdollisimman kattavia kuvauksia, jotta tekotapoihin voitaisiin varautua. Internetissä on myös runsaasti petoksiin liittyviä paljastussivustoja.

"Suomi on yleensä se vihoviimeinen kolkka Euroopassa, jonne erilaiset huijaukset kulkeutuvat. Sen takia asioista kannattaa etsiä tietoa myös englanniksi", Aho painottaa.

Aikaisemmin myös suomenkieli suojeli suomalaisia erikoisuudellaan, mutta nyt kääntäjärobotit ovat parantuneet niin, että huijarit voivat houkutella uhreja uskottavasti myös suomeksi. Käännöstöitä saatetaan myös tilata huijauksia varten. Jos huijausviestiin vastaava ihmettelee huonoa suomenkieltä, sille keksitään jokin hyvä syy, kuten se, että henkilö on asunut pitkän ajan ulkomailla.

Huijaukset voivat tuntua niiden uhreiksi joutuneista niin noloilta, etteivät he halua ilmoittaa niistä poliisille. Aho kuitenkin kiittelee yrityksiä ja henkilöitä, jotka kertovat asioista avoimesti.

"Joskus poliisi ei kuule edes huijauksista, joissa uhri on joutunut erittäin vakaviin vaikeuksiin. Huijatun summan menetyksen vuoksi voidaan joutua jopa realisoimaan oma asunto."

Yrityksiltä huijataan yleensä rahaa tai tavaraa, kun niille myydään tai niiltä ostetaan jotakin. Yksityishenkilöitä saalistaessaan huijareilla on käytössään erittäin vaihtelevia keinoja ja tarinoita. Sosiaalisen median palveluissa, kuten facebookissa, mahdollisia kohteita profiloidaan huolellisesti. Aho kertoo, että uhreiksi valikoituu sekä miehiä että naisia.

"Kun puhutaan sosiaalisten suhteiden kautta tapahtuvista huijauksista, ne eivät ole aina romanttisia. Kyseessä voi olla myös muunlainen avunpyyntö."

Yleistä tapauksille on, että huijari luo uhriin ensin luottamuksellisen suhteen. Avunpyyntöä voi edeltää hyvinkin pitkäaikainen kirjeenvaihto. Lisäksi huijari voi ensin pyytää esimerkiksi pientä hätälainaa, jonka hän maksaa takaisin. Seuraavaa, suurempaa lainaa, hän ei enää maksa.

"Yhteistä uhreille on ehkä yksinäisyys ja hyväuskoisuus. Heillä on usein vilpitön halu auttaa. Huijareiden ryhmässä voi olla henkilö, jolla on psykologista ymmärrystä ja joka pystyy valitsemaan mahdollisia uhreja esimerkiksi avioeron tai puolison kuoleman perusteella", Aho kuvailee.

Lue lisää:

Kansainvälinen rikollinen huijasi suomalaiselta marjafirmalta 50 000 euron arvosta hilloja