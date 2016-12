"Pieni muttei harmiton" Puolanka innostui kotiseutupaidoista, entäs Lahti – "ruuhka matkalla maalle"?

Vihti on metsä Espoon takana, Espoo puolestaan 272 642 kaupunkilaisen maaseutua.

Kiiminkiläisen Anne Sinivaaran kotiseutupaidat ovat herättäneet suurta hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.

Kaikki sai alkunsa vitsistä.

Sinivaara asui miehensä kanssa Yhdysvalloissa. Monet kyselivät, mistä päin Suomea hän on kotoisin. Kun kukaan ei tiennyt, missä on Nivala, hän mietti, että pitäisi olla t-paita, jossa näkyisi Suomen kartta ja piste paikkakunnan kohdalla.

Syntymäkunta Nivala sai kunnian olla "Suomen Siperia".

Sinivaara asui lapsuudessaan myös Haapavedellä. Kaupunki kehui kyltissä itseään "Ihmeen hyväksi". Paitaan päätyi teksti "Ihmeen syvällä".

"Kerroin Facebookissa, että tein huvikseni itselleni tällaisen paidan. Kaverini halusivat myös", Sinivaara kuvailee.

Paitabuumi levisi somessa ja sai lisää vettä myllyynsä, kun Sinivaara julkaisi aiheesta jutun Onnenpäivä-blogissaan loka–marraskuun vaihteessa.

Joulun alla paitoja oli jo yli 180 paikkakunnalle ja lisää valmistuu 1–5 päivässä.

"Pyyntöjä on jonossa yli 60 paikkakunnalle", Sinivaara kertoo.

Hänen ei siis tarvitse miettiä, mille pitäjälle seuraavan sanonnan keksisi, vaan etenee puhtaasti kysynnän perusteella.

Kotiseutupaidat eivät kumartele kuntaliitoksia, vaan kunnioittaa kutakin paikallisidentiteettiä. Esimerkiksi Ouluun nykyisin kuuluville Haukiputaalle ja Kiimingille on omat paitansa.

Sinivaara työskentelee päätoimisesti mainosgraafikkona. Paidat hän suunnittelee vapaa-ajallaan.

Suunnittelun lisäksi aikaa kuluu markkinointiin, mutta muuten paitavirta kulkee painatusfirman kautta.

"Minä teen vain designin. Saksalainen Spreadshirt tekee painatukset, ottaa vastaan asiakkaiden tilaukset sekä hoitaa laskutukset ja paitojen lähetykset", hän kertoo. Jonkin verran hän avustaa asiakaspalvelussa myös itse, mikäli tilaajalla on kysymyksiä tai paitatilausten kanssa on ongelmia.

"Suurin osa työstä tapahtuu siis muualla, mutta itselle jää hauskin osuus."

Sinivaaralta on kyselty, miksei hän tee paitoja itse ja miksi valitsi ulkomaisen toimittajan. Hän halusi kuitenkin, että paitojen hinta on kohtuullinen eikä hänellä itsellään olisi aikaa hoitaa koko rumbaa.

Kyseessä on kuitenkin vain puolivahingossa syntynyt projekti. Saksalaisfirmasta hänellä oli hyviä kokemuksia aiempien yhteyksien kautta.

Kotiseutupaitoja on myyty "pienen kunnan asukasmäärän verran" – vajaa 2 000 kappaletta.

"Tämä on toistaiseksi enemmän haloo kuin bisnes", Sinivaara sanoo, mutta toteaa, ettei hänellä ole varsinaisia myyntitavoitteita. Jos uusi paita kerää tykkäyksiä ja jakoja somessa ja näin tuottaa iloa, on sekin jo paljon.

Nivalan ja Haapaveden lisäksi Sinivaara on asunut Ylivieskassa, Forssassa, Kaarinassa, Espoossa, Helsingissä, Tuusulassa ja Äänekoskella. Nyt – asuttuaan kuusi vuotta Kaliforniassa – koti on taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kiimingissä.

Moni ihmettelee paitatekstien negatiivista sävyä. "Sua varmaan ahistaa", paluumuuttajalle on sanottu.

Asia ei kuitenkaan ole niin. Tekstit ovat sarkasmia.

Suurin osa palautteen antajista on lämmennyt Sinivaaran huumorille.

Esimerkiksi Puolangan kunta, "pieni muttei harmiton", linkkasi paidan omille Facebook-sivuilleen. Hyvinkää, "tuskin huominen on sen parempi", halusi paitoja kaupunginmuseoonsa myytäväksi.

Raahe "ja alat kaivata Kemiin" sen sijaan aiheutti osassa raahelaisia pientä närkästystä.

"On törkeää käytöstä raahelaisia kohtaan nämä paitajutut, olet muuten apinan näköinen", kuului eräs palaute.

Vinkkejä paitateksteihin Sinivaara saa jonkin verran, mutta suurimman osan hän joutuu pähkäilemään itse.

Taustaselvityksissä hän käyttää muun muassa Wikipediaa ja verkon keskustelupalstoja.

"Paikkakuntaa voi määrittää joku nähtävyys, sijainti, siellä asunut julkisuuden henkilö tai yleinen sanonta", Sinivaara luettelee.

Sen sijaan ihmisryhmistä, politiikasta, uskonnosta tai esimerkiksi vatsatautiepidemioista hän ei laske leikkiä.

Sallan kunta käyttää kuntamarkkinoinnissaan slogania "in the middle of nowhere" ja myy omia paitojaan kyseisellä tekstillä. Sinivaaran mielestä Salla ei ole keskellä, vaan "sivussa ei mistään".

Ylivoimaisesti eniten paitoja on mennyt "ikuisen vastatuulen" Ouluun.

Ahvenanmaan kunnille ei ole vielä yhtään paitaa.

"Unohtui kartalta", Sinivaara makustelee Maarianhaminalle.