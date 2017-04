Pikkuveli-kappale on koskettanut useita sukupolvia - Noitalinna Huraa! on täällä taas

Peräseinäjokelainen Noitalinna Huraa! saavutti 1980–1990 -lukujen taitteessa kulttimaineen kokeellisella poprockillaan. Parhaiten yhtye tunnetaan Pikkuveli-kappaleesta, joka nousi uudelleen pinnalle vuonna 2005 PMMP-yhtyeen versioimana.

Tänä keväänä Noitalinna Huraa! rikkoi yli kaksikymmentä vuotta kestäneen hiljaiselon julkaisemalla uutta musiikkia. Monen fanin pettymykseksi yhtye ei enää keikkaile lukuisista esiintymispyynnöistä huolimatta.

"Pidän ajatuksesta, että monella on kaunis muisto bändistä ja sitä ei haluta rikkoa. Vaikka nykyisin kaikkea on saatavilla heti, niin jos tämä olisi asia jota ei saisikaan", Hannu Sepponen puntaroi.

Sepponen varttui Haapaluoman kylällä Peräseinäjoella. Pikkukylältä löytyi samanhenkisiä nuoria, joiden kanssa hän perusti bändejä.

"En tuntenut asuvani liian sivussa. 70-luvulla lähitienoolla oli vielä useita tanssilavoja, joissa näki sen ajan huippuartisteja Juicesta Veltto Virtaseen. Jos kaverilla oli uusia levyjä, niitä kuunneltiin sängyn reunalla rivissä istuen."

Nuorten muusikoiden tukikohdaksi muodostui tyhjillään seissyt Haapaluoman nuoriseurantalo.

"Samoihin aikoihin kun Lepakko vallattiin Helsingissä, menimme ilman avaimia nuorisoseurantaloon katsomaan paikkoja. Kun joku huomasi luvattoman käynnin, Maa- ja metsätalousnaisista soitettiin, että pojat hei, täältä voitte hakea avaimen ja mennä sillä sisään, Sepponen nauraa.

Sepponen opiskeli lastentarhanopettajaksi ja muutti Helsinkiin. Kaksi vuotta pääkaupunkiseudulla riitti. 90-luvun puolivälissä Sepponen ja hänen Heli-vaimonsa ostivat Houhajärven entisen kyläkoulun, jossa he asuvat yhä

Perheenlisäyksen myötä Sepponen päätti lopettaa musiikkihommat. Hän opiskeli puusepäksi ja perusti oman verstaan.

"Ei mennyt monta vuotta, kun musiikki alkoi riivata. Sattumien kautta perustimme lastenmusiikkiyhtyeen. Orffeilla on menossa 21:s vuosi ja kokoonpano on yhä sama. Teemme 150–200 keikkaa vuodessa ja taistelemme pidemmän lapsuuden puolesta", Sepponen kertoo.

Sepposen studio sijaitsee koulun vieressä sijaitsevassa keittäjän talossa. Tiluksia ympäröi tiheä metsä.

"Olen maalainen ja tämä on sielunmaisemani. Tällaisessa kylässä kasvoin. On viehättävää palata pitkältä kiertueelta keskelle ei mitään. Olen boheemi huru-ukko, joka pärjää pitkään käymättä ihmisten ilmoilla. Minulle kirkonkylä on jo melkein liikaa."

Roskaprinssi-EP-levy ja koko tuotannon kattava Kaikki noidat linnassa -kokoelma julkaistiin maaliskuussa.