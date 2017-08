Pohjolan parhaat ruuat kisaavat Tanskassa

Pohjoismaat ovat ottaneet vuosien saatossa mittaa toisistaan jos jollakin saralla. Tänä vuonna keskinäinen kilvoittelu saa uuden ulottuvuuden, kun yleispohjoismaisen ruokakilpailun Emblan voittajat julistetaan huomenna torstaina.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa huipentuvan Embla-kilpailun on järjestänyt Pohjolan Talonpoikaisneuvoston Keskusjärjestö NBC, johon myös MTK kuuluu. Kilpailu järjestetään Tanskan ympäristö- ja ruokaministeriön Better food for more people -konferenssin yhteydessä. Tällä viikolla kaupungissa vietetään myös Kööpenhaminan ruokaviikkoa.

Suomen, Tanskan, Norjan, Islannin ja Ruotsin lisäksi kilpailuun osallistuvat myös Färsaaret ja Ahvenanmaa. Kilpa käydään seitsemässä kategoriassa, jotka ovat Lapset ja ruoka, Ruokayritys, Ruokamatkailukohde, Ruokaviestijä, Joukkoruokailupalkinto, Raaka-ainetuottaja ja Ruoka-artesaani.

MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi kuului kilpailun ohjausryhmään. Hän oli mukana valitsemassa Kööpenhaminan finalisteja.

"Embla haluaa nostaa alkutuotantoa ja lähiruokaa esiin", Syväniemi kertoo.

Kilpailun seitsemään kategoriaan on kuhunkin valittu osallistuja jokaisesta maasta. Syväniemi uskoo, että Suomi on kilpailussa vahvoilla erityisesti Lapset ja ruoka -kategoriassa. Suomen kilpailija kategoriassa on Ammattikeittiöosaajat ry:n kehittämä Makuaakkoset-diplomi ja Kouluruokadiplomi, jotka myönnetään ravitsevaa, kestävää ja opettavaista ruokaa tarjoaville kouluille ja päiväkodeille.

Kilpailun tuomarit tulevat kaikista osallistujamaista. Tuomareilla ei kuitenkaan ole oikeutta äänestää oman maansa kilpailijoita. Muista kisaajista Syväniemi mainitsee kiinnostavimmaksi Ruokamatkakohde-kategoriassa kisaavan Kööpenhaminan.

"Kööpenhamina on markkinoinut itseään ruokamatkailukohteena ja siellä on paljon pöhinää. Koko uusi pohjoismainen ruokamanifesti lähti aikoinaan Tanskasta", Syväniemi kertoo.

Kilpailua tuomaroiva Maaseudun Tulevaisuuden ruokatoimittaja Riitta Mustonen kertoo, että odottaa voittajilta yllätyksellisyyttä ja innostavuutta.

"Voittajan pitää tarjota jotain uutta, mutta maalleen tyypillistä. Jotain sellaista, mikä voisi laajentua muihin maihin, tai minkä vuoksi muut haluavat tulla kilpailijamaahan. Ja tietenkin voittajan on oltava laadukas", Mustonen kuvailee.