Portugali vei voiton Euroviisuissa – "tämä on voitto musiikille"

Portugali on voittanut Euroviisut Ukrainassa Kiovassa. Maata edusti Salvador Sobral, joka kisasi kotimaansa perinteitä kunnioittavalla balladilla Amar Pelos Dois. Sobralin minimalistisesti esittämä voittokappale on hänen siskonsa Luisan kirjoittama.

"Tämä on voitto musiikille, Sobral kommentoi lähetyksessä voiton jälkeen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan 27-vuotias Sobral kärsii vakavasta sydänviasta ja hän odottaa parhaillaan sydämensiirtoa.

Yksi Euroviisujen ennakkosuosikeista ollut Portugali sai eniten pisteitä sekä tuomaristolta että yleisöltä. Kaikkiaan pisteitä kertyi 758. Portugali ei ole koskaan aiemmin voittanut Euroviisuja.

Voiton myötä Portugali saa isännöitäväkseen seuraavat Euroviisut toukokuussa 2018.

Toiseksi raadin ja yleisön pisteiden myötä sijoittui Bulgaria, jota edusti 17-vuotias Kristian Kostov kappaleella Beautiful Mess. Kolmanneksi tuli Moldova ja sitä edustanut SunStroke Project kappaleellaan Hey Mamma.

Vielä tuomaristoäänien jälkeen Ruotsi oli kiinni kärkisijoissa. Yleisöäänet kuitenkin tiputtivat Ruotsin ja sitä edustaneen Robin Bengtssonin viidenneksi. Bengtsson esitti kappaleen I Can't Go On. Ruotsia ennen neljänneksi tuli Belgian Blanche kappaleellaan City Lights.

Lauantain finaalissa oli mukana yhteensä 26 maata. Suomi ei ollut mukana finaalissa, sillä Norma John karsiutui kilpailusta jo ensimmäisessä semifinaalissa.

Euroviisuja varjosti Itä-Ukrainassa jatkuneet taistelut. AFP uutisoi eilen, että Ukrainan Donetsk-edustajan mukaan taistelun repimässä Avdiivkassa kuoli neljä siviiliä vain muutama tunti ennen finaalin alkua, kun Venäjän tukemat separatistit tulittivat kerrostaloa.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko perui tapahtumien johdosta vierailunsa finaaliin.

Itä-Ukrainassa on toukokuun aikana kuollut taisteluissa 14 siviiliä ja sotilasta.