Posti lupaa, että lähes joka ikinen joulupaketti ehtii perille

Jouluposti ehtii perille, kunhan osoite on vain kirjoitettu oikein, lupaa Postin jakelujohtaja Juhani Vuola.

Vuola vakuuttaa, että 99,9 prosenttia joulupostista saadaan jaettua.

Vuolan mukaan paketteja jaetaan tarvittaessa vielä jouluaattona, jottei lahjaa joudu odottamaan joulun yli.

Posti on kärsinyt viime aikoina jakeluongelmista ja katoilevista posteista, mutta Vuolan mukaan suunnittelua on nyt parannettu ja henkilökunta on joustanut niin, että joulujakelu hoituu.