Puuroutuva puhe ja roikkuva suupieli kielivät kiireestä sairaalaan – tunnista aivoverenkiertohäiriö

Puhe on puuromaista ja sanoja vaikea löytää. Toinen suupieli roikkuu. Puristaessa molempia käsiä toinen on heikompi, myös heikon puolen jalka voi pettää alta. Näössä on häiriöitä.

Edellä mainitut oireet ovat tyypillisimpiä aivoverenkiertohäiriön ensioireita. Jos havaitsee itsellä tai toisella yhdenkin näistä, on tärkeää soittaa saman tien hätänumeroon 112.

Korvaamaton kovalevy -hankkeen TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan vain 36 prosenttia suomalaisista kertoi tietävänsä, mitkä ovat aivoverenkiertohäiriön ensioireet. Puolet tutkimukseen osallistuneista vastasi, että eivät tiedä niitä ja 16 prosenttia ei osannut sanoa.

Aivoliitto on tuloksesta huolestunut, sillä nopea hoitoon pääsy on toipumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Aivoverenkiertohäiriöihin, joita ovat aivoinfarkti, aivoverenvuoto ja TIA eli ohimenevä aivoinfarkti, sairastuu Suomessa vuosittain 25 000 henkilöä.

Soitto 112:een käynnistää hoitoketjun, jossa sairastunut välittömän ensihoidon jälkeen kuljetetaan viiveettä suoraan oikeaan sairaalaan.

"Hoitoon on kiire, koska aivoinfarktin eli valtimotukoksen liuotushoito on aloitettava ensitunteina. Verisuonen tukkeutuminen aiheuttaa aivokudokseen hapenpuutteen. Mitä kauemmin verenkierto on estynyt, sitä suuremmiksi vauriot kasvavat. Jokainen minuutti on siksi tärkeä toipumisen kannalta", muistuttaa Aivoliiton ylilääkäri, neurologian professori Risto O. Roine.

Vaikka aivoverenkiertohäiriön oireet menisivätkin ohi, pitää aina soittaa hätänumeroon. Ohimenevän aivoinfarktin oireet kestävät tyypillisimmin 2–15 minuuttia, useimmiten alle tunnin. Hoitoon on kuitenkin hakeuduttava välittömästi, koska TIA:n sairastaneista vähintään joka kymmenes saa aivoinfarktin viikon kuluessa ja puolet heistä jo ensimmäisen vuorokauden aikana.