"Raha, häpeä, menneisyys ja velvollisuus sitovat meitä tavaraan"– KonMari auttaa löytämään ilon ja järjestyksen

Joulu lähestyy ja tavaraa pursuaa jo ovista ja ikkunoista. Vieläkö ostetaan lisää ja mihin se kaikki mahtuu?

Kuluttaminen ei ehkä tuokaan onnea. Moni haluaa vähentää tavaramäärää. Avuksi on rynnistänyt japanilainen Marie Kondo, joka kehottaa kysymään itseltään jokaisen kodin esineen kohdalla: Tuottaako tämä minulle iloa?

"Tämä on vaikuttava kysymys, minkä äärelle harvoin ehtii pysähtyä arjen keskellä. Se on varmasti yksi syy KonMari-metodin suureen suosioon Suomessa ja maailmalla", pohtii tuoreen kotimaisen Loistava järjestys -kirjan kirjoittaja Mira Ahjoniemi.

Vauraassa Suomessa iloa tuottavaa tavaraa on kodeissa paljon.

"Siksi huomasin, että KonMari yksin ei riitä helpottamaan arkeani tarpeeksi. Haluan yksinkertaistaa enemmän. Aloin pohtia sitä, mikä on kohtuus. Millaisella vaate- ja tavaramäärällä ihminen tulee mukavasti toimeen, mutta mitään ei ole liikaa."

"Jos kodin tavaramäärä on kohtuullinen ja tavarat löytävät arjessa sujuvasti oman paikkansa, siivoaminenkin on helppoa ja nopeaa."

Kodin järjestys on karkkilalaiselle uusperheen äidille sydämen asia. Järjestys helpottaa arkea ja vapauttaa aikaa.

"Kuulin Marie Kondosta ja KonMari-metodista, kun kerroin haaveestani muuttaa puolisoni kanssa pienempään asuntoon ja ryhtyä minimalistiksi. KonMari ei ole minimalismi-kirja, mutta monilla on se käsitys tästä metodista."

Ahjoniemi tarttui kotinsa tavarahaasteeseen neljänkympin kriisin kourissa, keski-iän kynnyksellä.

"Halusin käydä omat tavarani itse läpi ja hankkiutua eroon turhasta nyt, kun olen vielä näinkin nuori, terve ja voimissani. En halua jättää lapsille perinnöksi täpötäysiä varastoja ja tavarakaaosta."

"Enkä todellakaan halua että minun jälkeeni joku lukee nuoruuteni aikojen päiväkirjat ja kirjeet, joten poltin ne itse yhtenä kauniina talvi-iltana. Se oli elämäni välitilinpäätös, mikä teki minulle hyvää."

Ahjoniemi huomasi pian, ettei ollut prosessinsa kanssa yksin. Hän perusti Saara Järvisen kanssa syyskuussa 2015 KonMari Suomi -ryhmän facebookiin.

"Meillä molemmilla oli oma KonMari prosessi meneillään."

Sosiaalisen median kautta löytyi nopeasti kasvava joukko samanhenkisiä ihmisiä.

"Yhtäkkiä ryhmän suosio alkoi kasvaa räjähdysmäisesti, yhä useampi oli löytänyt KonMari-kirjan ja alkanut seurata Kondon ohjeita. Jäseniä on nyt yli 30 tuhatta ja ryhmä kasvaa kovaa tahtia."

Ahjoniemi perusti myöhemmin Loistava järjestys -ryhmän, missä aihe on vapaampi kuin KonMarille omistetussa ryhmässä. Siihenkin on liittynyt pian 10 tuhatta jäsentä.

"Ryhmissäni on valtavasti iloa ja onnistumisen kokemuksia! On upeaa lukea, kuinka ihmisten silmät ja tajunta avautuu ihmettelemään suunnatonta tavaratulvaa ja vaatevuorta, joka on salakavalasti kertynyt kotiin, ja kuinka hyvältä tuntuu päästää lopulta siitä kaikesta irti. KonMari-prosessi on ollut monelle suuremman elämänmuutoksen alku."

Ahjoniemi tietää, etteivät kaikki ryhmässä ole ehkä mukana samoista syistä. Joukkoon mahtuu monenlaista uteliasta.

Tavarasta irti päästäminen ei ole helppoa.

"Meitä sitoo tavaroihimme tunnesiteet, velvollisuudentunto, raha, suvun vaatimukset, häpeä, takertuminen menneisyyteen, tulevaisuudenpelko ja lukuisat muut syyt", pohtii Ahjoniemi.

"Siksi tarvitaan ohjeita ja tukea: kodin järjestyksen kirjoja, vertaistukiryhmiä, ammattijärjestäjiä ja luentoja."

Mira Ahjoniemi onkin päätynyt luennoimaan KonMari-kokemuksistaan ja kodin järjestyksenpidosta eri puolilla Suomea.

"KonMari on projekti, joka tehdään vain kerran elämässä, joten siihen kannattaa antautua täydellä sydämellä. Panostin siihen paljon aikaa ja vaivaa runsaan kahden kuukauden ajan."

Ahjoniemi muistuttaa, että varsinaista tavaran käsittelyä tärkeämpää on henkinen prosessi.

"Esineet ovat vain työkaluna asennemuutokseen. Tarkoituksena on löytää, mikä tuottaa minulle iloa. Olin täynnä intoa ja energiaa kuin kävin koko kotini ja menneen elämäni läpi, askel askeleelta."

Tärkeä taustavoima on ollut perhe. Lasten mielestä on upeaa, kun äidillä on uusi innostava harrastus.

"Puoliso nauttii siitä, että koti on aina siisti, vaimo on hyväntuulinen ja kaapeissa runsaasti tilaa. Hänkin on alkanut tarkastella omaa suhtautumistaan kuluttamiseen ja omistamiseen sekä tavaroiden säilömiseen varastoissa."