Rakennuspomo ponnisti maatilalta menestykseen

Liikevaihto 191 ja liikevoitto 15 miljoonaa euroa, henkilöstöä 200, työllistää yli 2 000 ihmistä.

Yrityksellä on ikää 28 ja yrittäjällä 50 vuotta. Juha Metsälä perusti Pohjola Rakennus Oy:n 22-vuotiaana vuonna 1989, ja torstaina hän vietti 50-vuotisjuhliaan hulppeasti satojen synttärivieraidensa kanssa Helsingissä Oopperatalolla.

Juontajana toimineen Mikko Kuustosen keräämissä lähipiirin muisteluissa yksi asia tuli selväksi: Metsälän menestys on maalta peräisin.

"Työkulttuurini on peräisin maalta, missä kvartaali on 25 vuotta. Työstä puhuttiin kotona, eikä työtä tehdä maaseudulla edelleenkään tukien vaan intohimon takia. Minusta on tullut samanlainen", Metsälä kertoi.

Kotitilalla oli viljanviljelyn lisäksi kanoja ja lihakarjaa. Nyt pellot on vuokrattu.

Hämeenkyröläisen maanviljelijä–yrittäjä-perheen poika päätti alkaa rakennusyrittäjäksi jo nuorena. Yrittäjyys ja usko omiin kykyihin näyttää olleen syntymälahja, sillä isä muisteli videolla pojan maitoauton hankintaa ilman rahoitusta. Entinen opettaja puolestaan kertoi pulloveden myynnistä janoisille kavereille luokkaretkellä, jonne liian villinä pidettyä Metsälää ei edes huolittu mukaan – hän meni taksilla perässä.

Metsälä opiskeli työn ohessa ensin rakennusmestarin, sitten MBA- ja diplomi-insinöörin tutkinnot ja tekee nyt väitöskirjaa tiedolla johtamisesta.

Vaimonsa Merjan hän tapasi ystävän kautta.

"Siihen asti ajelin vain traktorilla, eikä flaksi oikein käynyt. Kun sain tilaisuuden sokkotreffeihin, piti iskeä kiinni."

Parilla on viisi lasta, joita koulitaan Metsälän mukaan "yrittäjyyteen ja hyviksi omistajiksi". Yksi heistä tosin totesi, että elämää pitäisi elääkin, ei vain suorittaa.

Työelämän alussa motivaatiota toi Juha Metsälälle palkkanauha, myöhemmin yrityksen, työntekijöiden ja asiakkaiden pärjääminen. Menestyksen takana on kurinalaista elämää ja aikatauluja.

Metsälä kehuu suomalaisia perheyrityksiä, maanpuolustusta ja yhteiskuntaa.

"Tämä on helkkarin älykäs ja menestynyt kansa. Kun talous on kunnossa, ei meitä niin vain oteta."

Vaikka Metsälä on maalta kotoisin ja harrastuksiin kuuluu metsästys, oma kotipaikka on nykyisin Espoo ja yrityksenkin Helsinki.

Myös Pohjola Rakennuksen pääkohteita ovat isot kaupungit ja asuinalueet. Paikallisten tytäryhtiöiden avulla on nousemassa 2 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaan, Turun, Jyväskylän ja Kuopion seuduille.