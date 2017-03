Ristiina nappasi Vuoden nuorisoseuran tittelin

Suomen Nuorisoseurat on nimennyt Vuoden Nuorisoseuraksi 2017 Ristiinan nuorisoseuran. Yli 100-vuotias Ristiinan nuorisoseura valikoitui tunnustuksen saajaksi, sillä se vakuutti hallituksen toiminnan kehittämisellään ja yhteistyöllään.

Tunnustus myönnettiin Nuorisoseurapäivän juhlassa Rovaniemellä sunnuntaina.

"Seuramme on uutterasti kehittänyt toimintaa eteenpäin, ja nyt toimintamme on huomattu valtakunnallisesti. Suomen Vuoden Nuorisoseura 2017 on tunnustus, joka seurassamme arvotetaan todella korkealla. Työmme on huomattu ja haluamme jatkossakin viitoittaa tietä nuorisoseuratoiminnalle, jossa yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys nostavat päätään entistä vahvemmin", Ristiinan nuorisoseuran puheenjohtaja Tanja Puustinen-Kiljunen iloitsee tiedotteessa.

Suomen Nuorisoseurojen hallituksen puheenjohtaja Ragni Reichardtin mukaan Ristiinassa on aloitettu lapsille harrastustoimintaa, tehty seurarajat ylittävää yhteistyötä ja tarjottu toimintaa kaikille halukkaille omalla paikkakunnallaan.

Ristiinan nuorisoseuran Tuuva Teatteri tekee joka vuosi kesäteatteriesityksen Linnankorvan teatteriin, ja talvella tehtiin myös yksi aikuisten ja yksi lastennäytelmä sekä aloitettiin lasten ja nuorten teatterikerhotoiminta.

Tulevana kesänä Ristiinan nuorisoseura johtaa yhdessä Pertunmaan ja Suomenniemen nuorisoseurojen kanssa tehtävää Tukkijoella-esitystä Linnankorvan kesäteatteriin.