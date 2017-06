Rokkimies Simo Rallin erikoinen uran alku: Kasvatti kuivakukkia, sitoi kimppuja ja kiersi markkinoilla myymässä

Tällä tilalla isäntä on ajoittain ollut harvakseltaan paikalla. Tällainen päätelmä on tehtävä, kun selaa Elonkerjuu-yhtyeen kitaristin Simo Rallin musiikkitilastoihin kirjattuja tuotantolukuja ja palkintojen määrää. Lauri Tähkä & Elonkerjuu voitti esimerkiksi Emma-gaalan kotimainen artisti -palkinnon viisi vuotta putkeen ajalla 2006–2010 ja Elonkerjuu ilman Tähkää vuonna 2012.

Lauri Tähkä ja Elonkerjuu -yhtyeen lento alkoi 15 vuotta sitten, ja tuolloin kitaristi Ralli joutui lopettamaan yli kymmenen vuotta jatkuneen, vähän erikoisemman sorttisen urapolun. Hän kasvatti nimittäin tavanomaisen viljanviljelyn ohella kuivakukkia, sitoi niistä syksyisin kimppuja ja kiersi myymässä niitä markkinoilla ja toreilla.

”Keväällä 2003 laitoin kukkien siemenet vielä keväällä maahan, mutta en ehtinyt niitä syksyllä enää korjaamaan. Keikkoja oli niin paljon”, hän kertoo.

Kukkien viljely sai alkunsa, kun mies luki 1990-luvun alussa Maaseudun Tulevaisuudesta rymättyläläisen kukkien viljelijän Henrik Tammisen haastattelun. Enimmillään hänellä oli 1,5 hehtaaria kukkaviljelmiä. Sitten musiikkikiireet ajoivat ohitse ja viljelyssä oli keskityttävä vähemmän työläisiin kasveihin.

Tänä kesänä Rallin pelloilla kasvaa ruista, kuminaa ja ohraa. Tosin kuminalle kävi keväällä huonosti: pakkaset turmelivat kasvuston.

Kotitilan jatkaminen oli miehelle aikoinaan selkeä valinta.

”Jo nuorena minulla oli ajatus, että varmaan tähän jään, vaikka ymmärsinkin, ettei viljelystä koko leipää saa. Perheessä oli neljä veljestä, mutta isä oli pienestä pitäen ajanut minua tähän touhuun. Olen ollut kiinnostunut koneista ja vehkeistä.”

Toinen rakas kiinnostuksen aihe Rallille on ollut tietysti musiikki. Siitä hän innostui jo lapsena, kun hän pääsi katsomaan seitsemän vuotta vanhemman veljensä bänditreenejä. Dave Lindholmin Vanha & uusi romanssi -levy kolahti kovaa, ja nuorukaisen haaveena oli ryhtyä trubaduuriksi. Vähitellen hän alkoi tehdä omia biisejä. Kaveripiiristä saatiin bändi kasaan.

Tämä tapahtui kauan ennen Lauri Tähkä & Elonkerjuun läpimurtoa.

”15 vuotta soitettiin ennen kuin saimme levytyssopimuksen. Aivan heti ei periksi annettu.”

Teuvalaisten bändin nimi oli Kuudennusmiehet. Tähkät ja elonkerjuut saivat alkunsa vähän sattumalta, kun bändiä pyydettiin järjestämään show paikalliseen Spelit-kansanmusiikkitapahtumaan. Rokiksi soitetut eteläpohjalaiset kansanlaulut upposivat yleisöön.

MT:n lukijoille Ralli on tullut tutuksi kuukausiliite Kantrin huumoria hersyvistä kolumneista. Hänen kirjoittajauransa alkoi keikkabussissa, sähköisen bändipäiväkirjan päivityksistä.

Kirjoittaminen, muusikon työ ja kasvinviljely sopivat hänen mukaansa yllättävän hyvin yhteen. Kevätkiertueet päättyvät vappuna ja kesäkeikat alkavat kesäkuussa. Kesäfestarit taas loppuvat elokuun puoliväliin mennessä, ja seuraava rupeama alkaa lokakuussa.

Vaikka viihde-elämän keskus on pääkaupungissa, Ralli ei ole koskaan aikonut muuttaa Teuvalta Helsinkiin.

”Mukava siellä on käydä, kun tietää, että pääsee aina takaisin kotoplassille. Maailma on onneksi muuttunut internetin myötä, samat asiat on saatavilla ja päivitettävissä myös periferian rauhasta.”