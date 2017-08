Ruotsalaislehti: Yhdysvaltoihin rakennettiin Nooan arkki – Seuraavaksi vuorossa on Baabelin torni

Ruotsalainen ATL-lehti kertoo Yhdysvaltain Kentuckyn-osavaltiossa, Williamsburgin kaupungissa, sijaitsevasta maailman suurimmasta puurakennelmasta.

Kyseessä on Raamatun kuvauksen mukaisesti rakennettu Nooan arkki. Arkki on 150 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja 15 metriä korkea. ATL kertoo, että arkin rakentamiseen on tarvittu 7 800 kuutiometriä puuta.

Arkin ympärille on rakennettu teemapuisto. Arkin kotisivuilla kerrotaan toiveesta herättää raamatun sivut eloon. Tämän takaamiseksi arkin viereen on perustettu myös eläintarha. Arkin sisällä on Nooasta, arkista ja tulvasta kertova näyttely.

Arkin rakentaminen maksoi yli 100 miljoonaa dollaria, joka vastaa liki 84 700 000 euroa. Arkkipuiston perustajat ovat suunnitelleet puiston laajentamista. Raamatullinen teema säilyy, sillä perustajat ovat ATL:n mukaan suunnitelleet Raamatun kuvauksen mukaisen Baabelin tornin rakentamista.

Arkin on rakentanut ja sitä pyörittää Answers in Genesis nimisen yhtiön tytäryhtiö. Arkin on rakentanut kestävään rakentamiseen erikoistunut Trover Group. Suurin osa tarvittavasta puusta on peräisin metsistä, jotka ovat kärsineet hyönteistuhoista. Loput puusta on saatu kestävästi hakatuista metsistä.

Arkkiaiheinen teemapuisto tavoittelee 1.4 miljoonaa vuotuista kävijää.