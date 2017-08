Söin täällä: Kesäisen salaattilounaan taustalla soi Boten Anna

Ravintola Popino Hämeenlinnassa on jo muutamana kesänä rikastuttanut ruokalistaansa avaamalla rinnalleen Street Food and More -ravintolan. Tunnelmaltaan rento ruokapaikka tarjoaa mahdollisuuden niin nopeaan lounaaseen kuin perheen tai ystäväjoukon yhteiseen nautiskeluhetkeen.

Toisin kuin Helsingissä, voi Hämeenlinnan keskustassa ruokailla huoletta ilman että ateriansa pelkää katoavan nälkäisten lokkien suihin. Edes viereisellä torilla rohkeuttaan keränneet pikkulinnut eivät uskaltaudu Street Foodin luo.

Monien terassien tunnelman vie naapuritaloista lankeava varjo, mutta Street Foodin terassilla voi paistatella ainakin lounasaikaan huoletta. Terassin musiikkivalikoima on rennon letkeää, mutta Basshunterin Boten Anna ei kyllä mitenkään sovi aurinkoiseen kesälounaan taustamusiikiksi.

Kesäinen lohisalaatti on raikas ja herkullisen leivän ansiosta täyttävä. Mansikat olivat vierailuajankohtana vielä ruotsalaisia, mutta yksinkertaisista aineksista on loihdittu hyvä lounas. Vakka-Suomen Panimon jäätee kruunaa kesäisen lounashetken.

Popino Street Food and More, Linnankatu 6 Hämeenlinna. www.popino.fi