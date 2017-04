Saara Aalto noudatti tiukkaa ruokavaliota – nykyään lipsumiset sallitaan

Vuosina 2010–2012 Saara Aalto oli tiukalla ruokavaliolla, joka auttoi häntä pitkään jatkuneiden terveysongelmien kanssa.

"Oli mahtavaa, että pystyin oikeasti elämään ilman vehnää, sokeria ja maitoa. Ei se tuntunut edes tiukalta vaan vapaudelta, kun opin vihdoin syömään terveellisesti", Aalto sanoo.

Vuonna 2012 Aalto osallistui The Voice of Finland -kilpailuun. Finaaliin pääseminen takasi sen, että ohjelman päättymisen jälkeen keikkoja riitti ympäri Suomea.

"Kun on hotelleissa yötä ja joutuu ottamaan ruokaa huoltsikoilta, tiukan ruokavalion seuraaminen on mahdotonta. Sillä tavalla se alkoi lipsua."

Nykyään Aalto sallii itselleen tällaiset pienet repsahdukset, jos esimerkiksi vehnätöntä vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Kihlattunsa Meri Sopasen kanssa hän tekee kuitenkin mieluusti vihersmoothieita ja mehuja.

Pari muutti vähän aikaa sitten Lontooseen, missä Aalto on alkanut tehdä uutta musiikkia Britannian X Factorin kakkossijan jälkeen. Kiireinen alkuvuosi on hidastanut uuteen kotikaupunkiin tutustumista.

Järvenpäässä asuessaan pariskunta osti ruokaa lähitiloilta ruokapiirin kautta. Vastaavia olisi varmasti myös Lontoossa, mutta siellä vasta tovin asunut pariskunta ei ole ehtinyt vielä tutustua niiden tarjontaan.

"Asumme onneksi paikassa, jossa luomukauppoja on joka kulmalla."

Aalto syö vain harvoin lihaa, sitä ei tule juuri ostettua kotiin. Kasvissyöjäksi hän ei ole kuitenkaan alkanut.

"Meri on tehnyt meille täällä Suomessa Nyhtökaurasta ruokaa, ja se on ollut tosi hyvää. Lihaa ei oikeastaan tee mieli, kun on tottunut syömään kasviksia."

