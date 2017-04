Saara Aalto oli raitin pienin laulaja – seuraavaksi hän kajauttaa Hartwall Arenalla

Kun Saara Aalto oli kymmenenvuotias, hän päätti perustaa kouluunsa kuoron. 90-luvulla tallennetussa valokuvassa tyttö johtaa noin parinkymmenen laulavan oppilaan joukkiota koulun joulujuhlassa.

"En tiedä, miten onnistuin pakottamaan heidät mukaan. Mutta kyllä siinä vuoden verran laulettiin", Aalto kertoo hymyillen.

Aalto oli juuri aloittanut laulamisen kuorossa, jossa hän oli seurannut, miten laulajia johdetaan. Hänellä itsellään ei ollut mitään kokemusta johtajan korokkeella seisomisesta.

"Olen aina ollut sellainen, että lähden tekemään, vaikka en välttämättä tietäisi siitä mitään. Opettelen sen sitten matkan varrella", Aalto sanoo.

Aalto oppi matkimaan melodioita ennen kuin oppi edes kunnolla puhumaan. Kotikunnassaan Pohjois-Pohjanmaan Oulunsalossa hän oli raitin pienin laulaja. Kaikkia harrastuksia Aallon ei sentään itse tarvinnut polkaista käyntiin kuten koulun kuoroa. Musiikkia ja tanssia varten ei tarvinnut edes välttämättä matkustaa naapurikaupunki Ouluun asti.

"Oli aivan lottovoitto, että pienessä Oulunsalon taidekoulussa sattui olemaan ukrainalainen pianonsoitonopettaja Olga. Hänellä oli suuri merkitys musiikilliseen kasvuuni."

Jo taaperona pianon koskettimia ja melodioita tapaillut Aalto kävi musiikkilukion ja päätyi opiskelemaan musiikkia kahteen oppilaitokseen Helsingissä. Aalto osallistui laulukilpailuihin, levytti ja teki musikaaleja. Ihmiset alkoivat tietää kuka hän on.

Silti monet suomalaiset tuntuivat karsastavan laulajaa. Hän oli ehkä liian räiskyvä, liian itsevarma, liian jotain. Asenteet laulukilpailujen ikuiseksi kakkoseksi leimattua Aaltoa kohtaan muuttuivat vasta kun hän menestyi syksyllä 2016 Britannian X Factor -ohjelmassa. Aalto jäi – jälleen kerran – hopeasijalle, mutta nyt hän oli juhlittu kansallissankari.

Tihkusateisena huhtikuun päivänä Saara Aalto istuu hotellin ylimmän kerroksen näköalaterassilla. Meikki on kunnossa, samoin asu. Toimittajia marssii lasiovesta sisään vuorollaan aina pitkälle iltapäivään asti.

Saara Aalto on saapunut Suomeen uudesta kotikaupungistaan Lontoosta, sillä pääsiäislauantaina hän esiintyy Hartwall Arenalla.

"Olen käynyt täällä viime aikoina todella paljon, kun on ollut hirveästi keikkoja", Aalto sanoo.

"Ethän sä nyt ole käynyt, tammikuussa viimeksi", puuttuu puheeseen tietokone sylissään työskentelevä Meri Sopanen.

"Enkö mä ole sen jälkeen käynyt? Vähän tässä menee pää sekaisin, missä on ollut", Aalto nauraa.

Se ei haittaa, nimittäin Sopasen työtä on pitää huolta Aallon menoista, onhan hän laulajan henkilökohtainen manageri.

Sopasella on myös toinen rooli, hän on Aallon kihlattu. Hän tuo mukillisen juotavaa, kun Aalto aivastaa kesken haastattelun. Suomessa ollessaan hän on kokannut molemmille ruokaa Nyhtökaurasta.

"Monet kysyvät, miten jaksamme ja pystymme työskentelemään yhdessä, mutta meille se on parasta näin. Meidän osaamisemme täydentävät toisiaan. Ja jos Meri tekisi jotain muuta työtä, emme näkisi ikinä", Aalto sanoo.

Aallon musiikki on keskeinen osa pariskunnan arkea, mutta tavallaan se saattoi heidät myös yhteen. Sopanen lumoutui Aallon esityksestä Voice of Finland -ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2012. Seurustella he alkoivat tosin vasta pari vuotta myöhemmin.

Sopanen on alusta asti tukenut Aallon työtä musiikkikentällä – itse asiassa juuri hän patisti Aaltoa hakemaan Britannian X Factor -kilpailuun.

Toinen sija X Factorissa toi uutta pontta Aallon haaveille kansainvälisestä muusikon urasta. Niinpä hän pakkasi elämänsä Suomessa ja muutti Sopasen kanssa Lontooseen. Tällä hetkellä hän tekee musiikkia, uusi sinkku julkaistaan luultavasti kesällä.

"Aluksi mennään sinkku kerrallaan. En halua julkaista mitään, mikä ei tunnu juuri hyvältä."

Suomesta hän kaipaa salmiakkia, toimivaa nettiyhteyttä ja tietysti koiriaan, jotka eivät ole vielä päässeet muuttamaan Englantiin.

"Niin kauan kun me ravaamme Suomen ja Englannin väliä niin tiheästi kuin nyt on suunnitelmissa, emme voi ottaa niitä sinne."

Hartwall Arenan konsertti täyttää yhden Aallon pitkäaikaisista haaveista. Samana päivänä julkaistaan myös Laura Frimanin kirjoittama Saara Aalto – No Fear -kirja, joka pureutuu Aallon X Factor -taipaleeseen.

"Juttelin Lauran kanssa puhelimessa tuntikausia X Factor -kiertuebussissa, ja Laura lähetti tekstit luettavaksi. Tämä on tehty nopeasti, mutta ei hutiloiden. Ja tämä on kaunis, glitteritkin kannessa!"

Kirja on huomionosoitus Aallon faneja kohtaan, kesäkuussa se julkaistaan myös englanniksi.

"Tässä on värikkäästi kuvattu juttuni tähän asti. Toivottavasti pääsen jatkossa kirjoittamaan vielä vähän syvemmin kaikesta, minulla on niin paljon asiaa päässä. Tämä ei ole vielä niin syvä teos, mutta juuri tähän hetkeen oikea."

Kaikkein eniten Saara Aaltoa ajaa eteenpäin halu päästä vaikuttamaan.

"Syvempi missioni on saada innostettua ihmisiä ja auttaa heitä löytämään intohimoja ja unelmia. Yhdessä Merin kanssa me voimme tehdä maailmasta paremman paikan olemalla avoimesti ja rehellisesti tässä."

Aallon mukaan pari inspiroi ja tsemppaa toisiaan. Heidän kaksivuotispäivänään elokuussa 2016 Sopanen sitten yllätti Aallon kosinnalla. Tuolloin oli puhetta häistä vuonna 2018, mutta sittemmin Aallon ura on imaissut kaiken liikenevän ajan hääsuunnittelulta.

"Meillä olisi kyllä yksi päivämäärä vuodelle 2018, jonka haluaisimme. En tiedä ehtisimmekö, kun emme osaa edes päättää missä menisimme naimisiin", Aalto naurahtaa.

Häät voitaisiin järjestää tietysti Suomessa tai Englannissa, toisaalta Aalto haaveilisi häistä jossain lämpimässä paikassa.

"Tosin voimmeko olettaa, että ystävämme lentäisivät sinne kanssamme? Tämä on vähän haastavaa, mutta katsotaan", Aalto tuumii vilkaisten Sopasta silmäkulmat vilkkuen.