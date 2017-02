Saman kylän lapset ja vanhemmat jatkavat yhdessä kerhosta eskariin ja koulutielle

Kangasalan Sahalahti on viihtyisä paikka lapsiperheen asua, mutta myös itse voi vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteensä. Sahalahtelainen Emilia Nikkilä on malliesimerkki aktiiviäidistä, joka on monessa mukana.

"Olen MLL:n Sahalahden yhdistyksen puheenjohtaja. Minut pyydettiin hallitukseen vuonna 2010 ja seuraavana vuonna jo puheenjohtajaksi. Meillä on pieneksi paikkakunnaksi tosi aktiivista toimintaa."

On sählykerhoa, tanssikursseja, laskiais- ja vapputapahtumia, viikoittainen perhekahvila ja äitien hemmotteluiltoja.

"Paljon on myös ei niin näkyvää toimintaa. Organisoimme Hyvä joulumieli -lahjakortit eteenpäin ja jaamme stipendejä kouluille sekä tuemme tukioppilastoimintaa."

Emilia on aktiivisesti mukana myös seurakunnan kerhotoiminnassa. Kerhoihin hän osallistuu nyt yhdessä kuopuksen kanssa.

"Menin itse ensimmäisen kerran MLL:n mammakerhoon kolmiviikkoisen Viivin kanssa. Lila oli ensimmäisellä kerrallaan kymmenen päivän ikäinen."

Kerhotoiminnassa tutustuu kuin huomaamatta muiden samanikäisten lasten äiteihin.

"Pidän sitä tosi tärkeänä. Kun itse en ole paikkakunnalta kotoisin, pääsin samalla solahtamaan yhteisöön sisään. Samat lapset ja vanhemmat jatkavat yhdessä sitten eskariin ja koulutielle. On helpompi ratkaista koululaisten välienselvittelyjä sitten myöhemmin, kun me vanhemmat tunnemme toisemme."

Pieni huoli on kerhojen kävijämäärien laskusta. Kun muutama vuosi sitten tupa oli aina täysi, nyt aktiivisia kävijöitä on viikoittain vain kolmesta seitsemään.

"Lapsiperheitä on täällä todella paljon ja lapsia syntyy koko ajan. Minne äidit vauvoineen häviävät? Kannattaa tulla kerhoihin ja tutustua muihin, eikä jäädä ainakaan yksin kotiin!"

"Itse kun aloitin, meitä oli kaksikymmentä äitiä ja kaikilla esikoinen sylissään. Se oli ihan hulvattoman hauskaa. Meillä oli kauheasti tekemistä yhdessä arkisin päivällä. Lapset yhdistävät, todellakin."

Jotta Nikkilän perheellä riittäisi vapaa-ajalla kiirettä, perheen yhteinen harrastus on luistelu. 5- ja 7-vuotiaat tyttäret luistelevat, kun taas äidin ja isän tehtävä on ajaa autoa.

"Emme halua, että tyttöjen harrastukset jäisivät siitä kiinni, että asumme täällä Sahalahdessa. Vaikka asuu maaseudulla, kaikki on mahdollista, kun vanhemmat niin päättävät."