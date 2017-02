Satavuotiaita lehtiä pääsee nyt selaamaan vapaasti verkossa

Kansalliskirjasto avasi keskiviikkona digitaaliseen palveluunsa noin 1,9 miljoonaa uutta sivua vapaasti selailtavaksi. Aiemmin yleisön saatavilla on ollut digitaaliset versiot suomalaisista lehdistä vuoteen 1910 asti, mutta nyt pitkään voimassa ollutta rajaa siirrettiin kymmenellä vuodella eteenpäin.

Vapaasti luettavana ovat kaikki sanoma- ja aikakauslehdet vuonna 1771 julkaistusta ensimmäisestä suonalaisesta sanomalehdestä vuoden 1920 loppuun asti. Vapaata aineistoa päätettiin laajentaa, sillä Suomen 100-vuotisjuhla on lisännyt kiinnostusta vuosina 1917–1918 julkaistuja lehtiä kohtaan.

Kansalliskirjaston tavoitteena on saada julki myös tuoreempia lehtiä, mahdollisesti aina vuoteen 1949 asti. Neuvotteluja käydään tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, mutta prosessia hidastaa myös se, että vuodesta 1920 eteenpäin vain pieni osa lehdistä on muutettu digitaaliseen muotoon. Ne ovat mikrofilmeillä Kansalliskirjastossa.

"Jos saisimme rahaa ja resursseja, digitointi olisi paljon nopeampaa, mutta tällä hetkellä valtiovalta ei tue tätä runsain käsin", kertoo Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen johtaja Pirjo Karppinen.

Kansalliskirjastolla on joidenkin lehtien kanssa yhteistyötä, jonka avulla lehtien digitoimiseen on hankittu rahoitusta. Esimerkiksi kaikki Maaseudun Tulevaisuuden numerot on tallennettu digitaaliseen muotoon tällaisen kumppanuuden ansiosta.

Sivujen skannaaminen mikrofilmiltä digitaaliseen muotoon ei vie itsessään kovin paljoa aikaa, mutta tiedostojen jälkikäsittely on osin käsityötä. Tiedostoihin lisätään muun muassa tekstintunnistus, jonka avulla isosta sivumäärästä voidaan etsiä hakusanoilla tietoa vaikkapa tietystä henkilöstä tai tapahtumasta.

Kansalliskirjasto on digitoinut yhteensä yli neljä miljoonaa sivua sanomalehtiä ja yli kuusi miljoonaa sivua aikakauslehtiä. Sanomalehdistä kaksi kolmannesta ja aikakauslehdistä kolmannes on vapaassa käytössä verkossa.

