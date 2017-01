Sellurobotti ajaa kohta puimurilla ja robottirenki ahkeroi navetassa

Mitä ihmettä! Robottirenki lappaa lantaa navetassa ja puimuri painelee pellolla ilman kuljettajaa. Ja tuolla maanviljelijä hörppii rennosti kahvia jalat verannan pöydällä.

Näky on tietenkin kuvitelmaa mutta ehkä pian jo totista totta suomalaisilla maatiloilla. Tietokirjailija Cristina Anderssonin mukaan robotiikka rymistelee nimittäin nyt kiihtyvällä vauhdilla tehtaisiin, palvelu­aloille, koteihin ja kaikkialle – maatalouteenkin.

Maa- ja metsätaloudessa tämä ei varsinaisesti ole uutinen, sillä juuri nämä alat ovat olleet edelläkävijöitä tekniikan ja automaation kehittymisessä, Andersson huomauttaa. ”Maataloudessa on suurimmat kehityspaineet, kun väestö kasvaa ja ihmisille ja kotieläimille pitää saada tuotettua ruokaa koko ajan enemmän.”

Metsäkoneet ovat jo nyt tekniikaltaan kuin hävittäjälentokoneen ohjaamoita. Pohjoismaiden navetoissa jo kolmasosan lypsylehmistä lypsää robotti, ja robottitraktorikin on jo esitelty.

Tehtaat automatisoituvat koko ajan. Jotain kertoo, että robotti pakkaa jo Suomessakin kananmunia kennoihin helläkätisesti ja ihmistä nopeammin (MT 2.9.2013).

Suomella on muutenkin Anderssonin mielestä paljon annettavaa robotiikan kehittämisessä, esimerkiksi luonnonsuojelussa.

”Meillä on hyvä testialusta eli kuoleva Itämeri tuossa vieressä. Meressä on esimerkiksi hapettomia alueita, voisiko sinne lähettää robotin tekemään jotakin? Tai voisiko robotti kerätä rojua ja likaa Itämerestä? Kunhan joku alan asiantuntija vain esittää konkreettisen ongelman, siihen varmasti pystytään kehittämään robotti.”

Tulevaisuuden robotti ei lisäksi ole enää vain itse ajava peltilaatikko, vaan orgaanisesta aineesta valmistettu.

”Esimerkiksi sellua voisi ehkä käyttää robotin valmistamiseen. Tällä hetkellä synteettinen biologia etenee niin, että jossain vaiheessa ehkä robottejakin kasvatetaan.”

Googlen kuuluisa tulevaisuus­tutkija Raymond Kurzweil on ennustanut, että vuonna 2020 meillä on käytettävissämme tietokone, joka maksaa alle tuhat dollaria ja on ihmistä älykkäämpi.

Tutkijat ennustavat, että muutaman vuoden kuluessa robotit kykenevät oppimaan toisiltaan, Andersson kertoo.

”Siinä vaiheessa, kun robotille tulee itsetietoisuus, ja kun keinoäly ylittää ihmisen älykkyyden ja robotit ihmisen kyvykkyyden, niin kehitys ei ole enää käsissämme.”

Selkäkarvoja nostattava ajatus. Kenestä tuleekaan renki, kenestä isäntä?

