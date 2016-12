Seurapelejä ei tappanut tietokone eikä älypuhelin – Koko perhe viihtyy joulunpyhinä lautapelien parissa

Lelukauppojen ja tavaratalojen hyllyt pursuavat jos jonkinnäköistä vaihtoehtoa, joten valinnanvaraa riittää. Mikä siis neuvoksi, kun miettii omalle tai tutun lapselle peliä joululahjaksi?

Valinnan helpottamiseksi MT testasi tämän vuoden aikana ilmestyneistä 15. Tässä niistä lapsille sopivat sekä koko perheen pelit.

Pelit perheen pienimmille tarjoavat merirosvoja, junia ja Muumeja.

Muumi Ensimmäinen Alias. Valmistajan kuvaus: "Sanaselityspeli Muumilaakson tyyliin"

Vähintään 3 pelaajaa. 3 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Tactic.

Aliaksesta on julkaistu jo lukemattomia versioita. Ensimmäisiä Aliaksiakin on ollut markkinoilla jo yksi ennen Muumi-versiota, Disney Ensimmäinen Alias.

Muumi Ensimmäinen Alias kerää pöydän ääreen kerta helposti niin jo 4-vuotiaat lapset kuin aikuistenkin.

"Kerrankin näin, että pelikutsuun voi helposti tarttua kun sellainen tulee", iloitsee peliä tyttärensä kanssa testannut MT:n toimittaja Janne Impiö.

"Peli herättää mielenkiinnon Muumi-aiheisen kuvituksen vuoksi. Sanaselitykset vaihtuvat kerta toisensa pelikerran jälkeen."

Merirosvojahti. Valmistajan kuvaus: "Livahda Merirosvolaivalle ja hae varastettu aarre takaisin!"

1–4 pelaajaa. 4 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Plasto.

Leikki-ikäistä ei tarvitse houkutella merirosvojahtiin. Säännötkin ovat selkeät, joten peli alkaa juohevasti, kertoo Merirosvojahti-pelin perheelleen valmistellut toimittaja Hanna Lensu.

"Tunnelma tosin latistuu, kun ensimmäinen erä päättyy pelaajien marssittamiseen lankulle ja peli päättyy. Pelaajat olisivat pitäneet enemmän sellaisesta versiosta, jossa joku voittaisi ja toinen häviäisi – tässä pelissä häviämisen tuskaa ja voittamisen riemua on loivennettu, kun kaikki pelaavat yhdessä merirosvoja vastaan."

Where's Olaf? Valmistajan kuvaus: "Selvitä kuvalaattojen avulla, oletko oikeilla jäljillä."

Vähintään 2 pelaajaa. 4 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Tactic.

Lasten rakastamat Frosen-hahmot ovat päässeet myös pelilaudalle. Pelissä yksi pelaaja piilottaa Olaf-lumiukon johonkin kodissa. Muut pelaajat nostavat pelikorttivihjeitä, jotka piilottaja jakaa kuumaa- ja kylmää-kasoihin.

"Peli on hauska, eikä siihen helposti kyllästy", kertoo peliä tyttärensä kanssa pelannut MT:n uutispäällikkö Janne Impiö.

Pelissä on tarkoituksena saada selville, mihin Olaf on kotona piilotettu. Välillä tulee etsi-kortti ja sitten voi yrittää etsiä hetken aikaa lumiukkoa.

Junapeli. Valmistajan kuvaus: "Hyppää junan kyytiin ja etsi puuttuvat matkatavarat neljältä eri asemalta."

2–4 pelaajaa. 4 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Tactic.

Myös Junapelin sääntöjen kanssa sai alkuun tehdä töitä, peliä lastensa kanssa testannut Hanna Lensu kertoo.

"Vain yksi miehistön jäsen voi istua junassa kerrallaan vaan milloin asemalta saakaan nousta kyytiin?"

Kun säännöt on opittu, hyvämuistiset pärjäävät laukkujahdissa. Pelin hyvä puoli on siinä, että yksi pelikierros menee nopeasti: voittaja on selvillä 5–10 minuutissa.

Frutti Frutti. Valmistajan kuvaus: "Tunnista hedelmiä, kuuntele tarkasti ja heitä oikea kortti sekoittimeen."

2–4 pelaajaa. 5 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Amo.

Frutti Frutin testaajiksi valikoitui kaksi MT:n toimittajan Tuulikki Viilon sukulaislasta.

"Pelin mukana tullut korttisekoitin osoittautui kiinnostavammaksi kuin itse peli. Sekoittimeen asetetut kortit eivät kuitenkaan singonneet sekoittimesta sellaisena ryöppynä kuin odotimme", testiä johtanut Viilo kertoo.

"Lapset pitivät pelistä silti kovasti. Aikuisille se ei tarjoa juurikaan jännitystä."

Perhepelit sopivat erityisen hyvin perheille, joissa lapset ovat jo ohittaneet taaperovaiheen. Osa peleistä vaatii, että kaikki pelaajat osaavat vähintään lukea.

Dr. Eureka. Valmistajan kuvaus: "Näppäryyttä, nopeutta ja hyvää hahmottamiskykyä vaativa perhepeli"

2–4 pelaajaa. 6 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Amo.

Pakkaus houkuttelee pelaamaan peliä, joka on erittäin nopeasti omaksuttava, kertoo peliä sukulaislastensa kanssa testannut Tuulikki Viilo.

"Alle 6-vuotiaatkin oppivat säännöt helposti. Pelitapa vaatii kuitenkin motoriikkaa."

Pelin käyttöikä voi Viilon mukaan kuitenkin jäädä lyhyeksi, sillä variaatioita on vähän ja peli alkaa pian toistaa itseään.

Totem. Valmistajan kuvaus: "Ainutlaatuinen pelimekaniikka muuttaa pelilautaa jatkuvasti."

2–4 pelaajaa. 7 ikävuodesta ylöspäin. Valmistaja Tactic.

Jos pidät Halmasta, pidät tästä, toteaa pelin testannut toimittaja Juhani Reku.

"Kaunis, tyylikkään yksinkertainen, nopeasti omaksuttava mutta silti sopivan jännittävä peli."

Pelin puiset nappulat ovat poikkeuksellisen jämäkät. Kivasta muodosta huolimatta miinusta tulee niiden värityksestä: peliporukkaan kuuluneella puna-vihersokealla oli todella ankaria vaikeuksia erottaa nappuloita toisistaan, eikä se helppoa ollut värinäköisillekään.

Totem on todella nopeatempoinen. Ensimmäinen pelaaja saattaa olla ulkona pelistä jo muutaman minuutin jälkeen, jos taktikointi värilaattojen kanssa onnistuu ja pelinappuloille avautuu hyviä reittejä maalilinjalle.

"Totemia ehtii pelata lyhyelläkin jouluvierailulla, eikä peli happane useammankaan peräkkäisen pelikerran jälkeen."

X-tiles. Valmistajan kuvaus: "Pelissä voi käyttää apuna matematiikkaa ja luovuutta."

2–10 pelaajaa. 7 ikävuodesta ylöspäin. Valmistaja Tactic.

Vähän kuin joka suuntaan leviävä domino, jossa numeroiden sijaan yhdistellään värejä. Perus-dominon tapaan pelissä on jämäkät puiset pelinappulat. Toisin kuin dominossa, niitä voi yhdistellä pöydällä oleviin laattoihin kaikilta neljältä sivultaan, ei vain kahdesta päästä.

X-tiles on nopeatempoinen ja koukuttava peli, jota haluttiin pelata saman tien monta erää, kuvailee peliä aikuisten ystävien seurassa testannut Juhani Reku.

Alku ei kuitenkaan sujunut aivan toivotusti, sillä pelin ohjeissa oli toivomisen varaa.

"Pelasimme peliä täysin eri tavalla kuin valmistajan mukaan ilmeisesti olisi pitänyt. Käänsimme kukin vuorollamme omista kuvapuoli alaspäin olevista pelinappuloistamme yhden ja pelasimme sen", Reku kuvailee.

"Netissä pelistä julkaistu kuva kuitenkin paljasti, ettei peliä ollut tarkoitus pelata sillä tavalla. Valmistajan mukaan jokaisella pelaajalla pitäisi olla edessään nähtävillään kaikki pelinappulat, joista vuorollaan voi valita peliin parhaiten sopivan. Pidimme silti omista säännöistämme niin paljon, että päätimme jatkossakin pelata peliä niillä."

Colorology. Valmistajan kuvaus: "Tässä pelissä on tilaa sekä mielikuvitukselle että taktiikalle!"

3–6 pelaajaa. 8 ikävuodesta ylöspäin. Valmistaja Tactic

Mikä väri sinulle tulee mieleen sanasta vene? Entä röntgen tai shakkilauta?

Tacticin uutuuspelissä kukin pelaaja vuorollaan nostaa pakasta kortin, jossa olevan sanan väri hänen pitää mielessään päättää. Muiden pelaajien tehtävänä on sen jälkeen päätellä, minkä väriseksi sanakortin nostanut pelaaja on saamansa sanan mieltänyt.

Kuulostaa yksinkertaiselta, ehkä vähän tylsältäkin.

Colorologya testasi MT:n viisihenkinen testiporukka, jonka kaikki jäsenet olivat täysi-ikäisiä.

Colorologya pelattiin illan viimeisenä pelinä. Pakkausta avattaessa ja ohjeita luettaessa peliporukan jäsenet suhtautuivat peliin yksimielisen epäilevästi. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että se oli testaajien ylivoimainen suosikki. Peli tarjosi vähintäänkin yllättäviä, vilkasta keskustelua herättäneitä mielleyhtymiä.

Pelin säännöt on laadittu niin, että kilpailu on erittäin tasainen eikä yksikään pelaaja pääse ottamaan laudalla irtiottoa muista pelaajista.

Hieman sääntöjä soveltaen pelistä saa kuitenkin jännittävämmänkin ja kilpailuhenkiselle haasteita tarjoavan. Tätä voi suositella parin pelikerran jälkeen.

Valmistaja on luokitellut Colorologyn aikuisten peliksi. Se sopii kuitenkin kaiken ikäisille, kunhan vain osaa lukea ja tuntee värit. Pienimpiä pelaajia varten pelistä on ehkä pakko karsia pois kaikkein abstrakteimmat sanat.

Mutta entäpä jos sattuu olemaan värisokea? Se ei ole mikään este. Päinvastoin. Meille kaikille tekee hyvää huomata, miten eri tavalla toinen ihminen voi meille itsestään selvän asian nähdä. Tarjoaa hauskan näkökulman pelikaverin mieleen.

Suomiralli. Valmistajan kuvaus: "Tässä visailupelissä Suomi-tietoutesi laitetaan erikoiskokeeseen!"

2–6 pelaajaa. 8 ikävuodesta ylöspäin. Markkinoija Plasto.

Suomen satavuotisjuhlan merkeissä Plasto on julkaissut koko perheen tietovisan, jonka pelilaudalla reitti risteilee eri puolilla maata.

Peliä testattiin samalla viiden aikuisen testiporukalla kuin edellä ollutta Colorologya.

Usean muun tätä juttua varten testatun pelin tapaan myös Suomirallin ohje jätti runsaasti toivomisen varaan.

Esimerkiksi niin yksinkertainen asia ei ohjeista käynyt ilmi, miten päin Suomen karttaa esittävällä pelilaudalla kiemurtelevaa reittiä olisi pitänyt kiertää. Tästä puutteesta päätettiin olla välittämättä ja kukin sai valita kiertosuunnan vapaasti. Oli tämä valmistajan ajatusten suositus tai ei, ainakaan ratkaisu ei haitannut itse pelin sujumista.

Pelilaudan Suomen karttaan testaajat olisivat toivoneet paikannimiä. Kartalla ei lukenut yhdenkään kaupungin tai kunnan nimeä. Kaupunkien nimet olisivat hyvä keino lisätä pelaajien Suomi-tuntemusta. Niitä olisi voinut myös hyödyntää pelin säännöissä monin tavoin.

Pelaajat liikkuvat pelilaudan reitillä nopan silmälukujen mukaan. Toinen pelaaja lukee hänelle kysymyskortista kysymyksen, kun hän osuu pelilaudan kysymysruutuun.

Trivial Pursuitin tapaan Suomi-teemaiset kysymykset on jaoteltu eri aihepiireihin. Ne ovat vaikeusasteeltaan hyvin vaihtelevia, mutta toisaalta vaikeissa kysymyksissä pelaajan on helppo yrittää arvata: jokaiseen kysymykseen annetaan kortissa kolme vastausvaihtoehtoa.

Ohjeiden mukaan pelattaessa kysymyksiä kysytään vain osassa pelilaudan ruuduista. Nopeasti kävi selväksi, että kysymyksiä osuu kunkin pelaajan kohdalle suorastaan harvakseltaan, mikä tekee pelistä enemmän tavallisen noppapelin kuin oikean tietopelin.

Koska pelikorttien tuhannesta kysymyksestä riittäisi kysyttävää vaikka jokaiselle pelivuorolle, kannattaa pelaajien heti aluksi sopia peliin uudet säännöt: harmaissa eli tavallisissa kysymyksettömissä ruuduissa pelaajalta kysytään tämän haluamaan aihepiiriin kuuluva kysymys. Kun hän osuu värillisiin eli peliohjeiden mukaisiin kysymysruutuihin, kysytään kysymys sen määräämästä aihepiiristä.

Näin peliin tulee reippaasti uutta sisältöä.