Sisältää 360-videon: Luontokuvaaja rakastaa kuvata vettä eri olomuodoissaan

Valokuvaaja Markku Hakaniemi on kuvannut neljä vuosikymmentä luontoa.

"Mutta en ole oikein kunnollinen luontokuvaaja, kun en ole kuvannut maksetusta piilokojusta karhuja."

Päälle Hakaniemi nauraa lämmintä naurua.

"Olen ajatellut, että en halua kuvata samalla lailla kuin kaikki muut. Samat lintukuvat ja samat karhut. Toivottavasti nyt kukaan ei suutu."

Miehen kuvat tunnistaa lähelle menemisestä. Läheltä kaikki näyttääkin erilaiselta.

Hakaniemen kuvissa on vettä pisaroina, jäänä ja liikkeenä. Linnun höyhen on jäähän kiinni sulaneena. Sudenkorento lukee lehteä.

"Makrokuvat ovat minulle mieluisimpia. Vesipisara näyttää hyvin erilaiselta jo pelkästään sääolosuhteiden vaihdellessa."

Hakaniemen ensimmäinen virallinen näyttely on parhaillaan esillä taiteilija Veli Ähtävän ateljeessa kivenheiton päässä Himoksesta.

On jo aikakin. Hakaniemi on kyllä osallistunut monenlaisiin yhteisnäyttelyihin, mutta omaa näyttelyä ei ole aiemmin tullut koottua.

"Eeeen minä ole halunnut huomiota itselleni. Kun niin sinnikkäästi ystävät kannustivat. Tämä on eräänlainen 100-vuotisnäyttely. Täytin itse 60 vuotta ja olen kuvannut 40 vuotta. Siitä tulee yhteensä sata."

Näyttelyssä on nähtävillä tuoretta saalista.

Suosikkikuvauskohteet löytyvät Isojärven kansallispuistosta, Kankarisvedeltä sekä Nytkyme-järveltä.

"Olen käynyt kuvaamassa Isojärvellä jo ennen kuin se muuttui 80-luvun alussa kansallispuistoksi."

Jokin vetää miestä kameran kanssa kansallispuistoon vuosikymmenestä toiseen.

"Isojärvi on hieno paikka. Siellä on mukava liikkua, alueella on hyvät ulkoilumaastot ja paikat paistaa vaikka makkaraa."

Kansallispuiston maisemia Hakaniemi kuvaa yksinkertaisesti:

"Metsäähän se on. Hienoa metsää. Mutta paras juttu on itse Isojärvi."

Kuviin tallentuu veden pintaa, heijastuksia ja taianomaisen utuista liikettä. Vesi virtaa savuna ja pisaroi säkenöivinä pärskeinä.

"Ostin veneeseen sähkömoottorin. Ei tarvitse airojen kanssa heilua. Nyt vene menee kuin sukkasillaan. Hiljaa hiipien."

Aikaa on kulunut vuosikymmeniä ja mies on harmaantunut. Armeijassa vuonna 1977 kuvaamisen aloittanut mies työskenteli 23 vuotta paikallislehti Koillis-Hämeen ja myöhemmin Jämsän Seudun lehtikuvaajana.

Hän muistaa vielä vallan mainiosti ensimmäisen lehtikuvauskeikkansa.

"Opin siitä heti paljon. Kuvasin lentopallopeliä ja paras kuva syntyi vastapuolen pelaajasta. Minulle sanottiin ohjeeksi jatkoa varten, että ei kannata edes kuvata niitä vastapuolen pelaajia. Niitä ei julkaista."

Hakaniemi kuvasi ensin vuodesta 1987 avustajan roolissa, mutta päätyi 1989 vakituiseksi lehtikuvaajaksi.

"Se oli vallan mainiota aikaa. Etenkin alkuvuosina lehdenteko oli hauskaa työtä."

Sanomalehti Jämsän Seuduksi muuttuneen paikallislehden kaksipäiväistymisen myötä Hakaniemen ura lehtikuvaajana päättyi vuonna 2013.

"Ensimmäinen viikko lopputilin jälkeen oli sellainen, että mietin mitä tekisin. Mutta sitten tajusin, että nythän voin tehdä mitä vaan!"

Kuvaamisen kohteet ovat muuttuneet. Ihmisiä Hakaniemi ei enää juuri kuvaa.

"Huomasin, että ammattikuvaajan työ oli vienyt niin paljon aikaa, että luontokuvaaminen oli jäänyt jalkoihin. Nyt olen vajaassa parissa vuodessa kuvannut enemmän luontokuvia kuin 23 vuoden ammattikuvaajaurani aikana."

Jämsän Kameraseuraan Markku Hakaniemi liittyi jo 70-luvun lopussa. Jämsän seudulla on aina ollut vahva valokuvaharrastajien joukko.

"Valokuvaaminen ei ole välttämättä lainkaan yksinäistä puuhaa. Tehdään kuvausretkiä ja järjestetään tapaamisia. Olen aina tykännyt seuran sosiaalisuudesta. Ja vähän kilpailemisestakin."

Seuran tapaamisiin tuodaan aina ennalta sovitun teeman mukainen otos.

"Kuvat käydään yhdessä läpi. On mukava nähdä, miten ihmiset kehittyvät. Itsekin."

Matkan varrella Hakaniemi on ehtinyt toimia seuran puheenjohtajana kymmenisen vuotta. Nyt on kuulemma mukavampi keskittyä ihan rivikuvaajaksi.

"Nyt saa ottaa vain kuvia."