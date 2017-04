Sosiaalisen median kuvat voivat houkutella luontoturistin vaikeuksiin

Sosiaalinen media voi houkutella turisteja kohteisiin, joissa he saattavat joutua vaikeuksiin. Ilmiö on nähtävissä esimerkiksi Keski-Norjassa, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen sanoo.

"Ihmiset ovat kuvanneet itseään näyttävillä vuoristoalueilla. Tuloksena väkeä on alkanut käydä yhä enemmän, ja se on aiheuttanut vaaratilanteita. On lähdetty esimerkiksi huonoilla kengillä (matkaan)", Tyrväinen sanoo.

Kysymys liittyy myös matkailun kestävyyteen. Kohteessa kukaan ei välttämättä ole varautunut matkailijamäärän yhtäkkiseen kasvuun. Silloin esimerkiksi rakennetut puitteet ja valmiit polut puuttuvat, mikä on omiaan lisäämään ympäristön kulumista.

Tyrväinen toivoo vastuuta myös heille, jotka levittävät näyttäviä Instagram-kuvia.

"Lappia markkinoidaan ilmaisilla poluilla ja matkailutuvilla, mutta jos pelkästään näillä tiedoilla lähdetään survival-matkalle ilman kokemusta, retkestä voi tulla ikävä."

Tyrväinen kertoo, että ihmiset kuitenkin arvostavat kestävää matkailua ja ovat valmiit tekemään luontoa säästäviä valintoja.

"Tutkimusten mukaan elämykset luonnossa vaikuttavat ihmisten ymmärrykseen kestävyydestä ja luonnon kantokyvystä. Sitä kautta ihminen voi oppia ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksia", Tyrväinen sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajan Päivi Lundvallin mukaan matkailijat voisivat tarvita lisää opastusta siihen, miten luonnossa toimitaan. Myös tutkimusprofessori Tyrväisen mukaan kestävästi tuotettujen palvelujen ohella opastus on avainasemassa luonnon ekologisessa käytössä.