Suomalainen menestysromaani muokataan oopperaksi

Tammikuussa 2019 Kansallisoopperassa ensi-iltansa saa Ulla-Lena Lundbergin Jää-romaaniin pohjautuva ooppera. Kirjailija ei ole aiemmin antanut lupaa tehdä Finlandia-palkinnon voittaneesta teoksestaan sovitusta näyttämölle.

"Olen kieltäytynyt Jään elokuva- ja teatteriversioista, koska olen toivonut, että siitä tehdään ooppera. Jää on mielestäni musiikillinen romaani. Musiikki tavoittaa paljon sellaista, mitä sanoilla ei pysty sanomaan", Lundberg toteaa.

Oopperan säveltää Jaakko Kuusisto, suomenkielisen libreton eli oopperan tekstin kirjoittaa Juhani Koivisto ja teoksen ohjaa Anna Kelo.

Lundberg on kirjoittanut Jään alun perin ruotsiksi, mutta oopperasta tulee suomenkielinen. Koivisto kirjoittaa libreton kuitenkin alkuperäisen version perusteella.

"Kun minua pyydettiin mukaan, on käytännön syy, että en olisi voinut kirjoittaa ruotsiksi. Tarina on myös yleismaallinen, se voisi tapahtua missä tahansa kielellisessä ympäristössä. Lisäksi tätä on Suomessa luettu ennen kaikkea suomeksi", Koivisto perustelee oopperan kielivalintaa.

Jää-romaanin lukeminen oli puhutteleva kokemus Jaakko Kuusistolle, ja se antoi heti ideoita oopperan musiikkiin.

"Minuun tekivät vaikutuksen meren läsnäolo ja saariston tunnelma. Ne alkoivat herättää suuria musiikillisia ajatuksia", Kuusisto kertoo.

Jää-ooppera kertoo nuoren papin ja hänen perheensä asettumista syrjäiselle saarelle. Sodan jälkeen kaikesta on pulaa, mutta pappi saavuttaa pidetyn aseman saarella. Talvi myrskyineen opettaa papin tuntemaan jään ja sen pettävyyden.

Jää voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2012. Kirjan alkuperäiskieli on ruotsi, mutta se julkaistiin samana vuonna myös suomeksi. Suomessa teoksen molempia versioita on myyty yhteensä lähes 150 000 kappaletta.