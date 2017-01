Suomen Euroviisuehdokkaat tiukan raadin arvioitavana – Lehmät valitsevat heruttavimman kappaleen

Viikin opetus- ja tutkimustilan lehmät saavat kuunnella viisupoppia korvien – ja toivottavasti utareen – täydeltä. Niille soitetaan seuraavat kymmenen päivää päivittäin yhtä Uuden Musiikin Kisan finaalikappaletta.

Samalla tarkkaillaan maitotuotosta ja selvitetään, heruttaako jokin kappale lehmiä toista enemmän. Puoli seitsemän -ohjelmaan ideoitua leikkimielistä koetta voi seurata reaaliajassa #lehmälivessä. Viikin lehmät ovat olleet monessa mukana, eikä tämä tempaus tee poikkeusta.

"Mielellään lähdimme mukaan antamaan maataloudelle positiivista näkyvyyttä", kertoo Viikin opetus- ja tutkimustilan johtaja Miika Kahelin.

Muutamia vuosia sitten navetassa testattiin, miten klassisen musiikin soittaminen vaikuttaa maitotuotokseen. Kokeen tulokset näytettiin tuolloin Ylen Prisma-sarjassa.

Klassinen musiikki ei kokeen perusteella lehmiin uponnut, sillä merkittäviä eroja ei tuotokseen saatu. Taustalla voi olla myös akustiikka. "Navettaympäristöä ei ole oikein musiikin kuunteluun suunniteltu – musiikki tahtoo muuttua kakofoniaksi."

Kenties paremman tutkimuksen nimissä lehmät tarvitsisivatkin harvinaisen kookkaat korvalaput tai navetan täydeltä akustiikkalevyjä.

Kilpailun lopputulos julkistetaan perjantaina 27. tammikuuta Puoli seitsemän -ohjelman suorassa lähetyksessä.

Navetassa soitetaan yhtä biisiä per päivä. Kimaran aloittaa Anni Saikku kappaleellaan Reach Out For The Sun. Soiko sama kappale todella koko päivän?

Valitettavasti kyllä, navetassa työpäivänsä viettävä Kahelin vastaa ja naurahtaa: "Kyllähän se tahtoo korvamadoksi tarttua."

Kappaleiden soittoaikataulu:

keskiviikko 18.1. Anni Saikku: Reach Out For The Sun

torstai 19.1. Norma John: Blackbird

perjantai 20.1. Zühlke: Perefect Villain

lauantai 21.1. Alva: Arrows

sunnuntai 22.1. Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies: Caveman

maanantai 23.1. My First Band: Paradise

tiistai 24.1. Club La Persé: My Little World

keskiviikko 25.1. Günther & D'Sanz: Love Yourself

torstai 16.1. Lauri Yrjölä: Helppo elämä

perjantai 17.1. Emma: Circle of Light