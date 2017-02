Suomen maatalousmuseo sai mittavan apurahan

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Suomen maatalousmuseolle merkittävän, 100 000 euron suuruisen apurahan.

Apurahan turvin Viikki-hallin näyttelystä rakennetaan muistelu- ja oppimisympäristö, jolla vahvistetaan Suomen maatalousmuseon valmiutta tuottaa entistä monipuolisempia museopalveluita. Kohderyhminä ovat erityisesti vanhusväestö sekä koululaiset ja opiskelijat.

Suomen maatalousmuseo Sarka on valtakunnallinen maatalouden erikoismuseo, joka on ollut avoinna yleisölle vuodesta 2005. Museon kokoelma-, näyttely- ja tapahtumatoiminta on aktiivista ja museon pyrkimyksenä on tarjoilla maatalouden historiaa ymmärrettävästi eri kohderyhmille.