Suomen rikkain mies kertoo, kuinka vaurastut

Rahasta puhuminen ei hätkäytä suomen rikkaimmaksi mieheksi arvioitua Antti Herliniä, 60. Koneen hallituksen puheenjohtaja on tottunut numeroihin ja pitää rahaa vaihdon välineenä.

"Raha on yksinkertaisin tapa laskea bisneksessä onnistumista. Rahaa pitää tulla enemmän sisään kuin lähteä ulos. Jos etumerkki ei ole positiivinen, bisnes ei jatku kovin pitkään."

Raha pitää osata myös investoida oikein. Sen pitää tuottaa.

"Tuottovaatimus riippuu alasta. Aina ei riitä, että tulos on plussalla. Pitää käyttää erilaisia indikaattoreita, että nähdään mitä luvut pitävät sisällään. Ettei syödä kuormasta."

Herlin nostaa esiin kasvun merkityksen.

"Kasvun pitää olla aina päämääränä. Niin maatiloilla kuin muualla yrityselämässä. Kaikilla aloilla on kilpailijoita, joiden päämäärä on aggressiivinen kasvu. Jos itse et kasva, silloin todennäköisesti pienenet."

Vaikka Herlin on itse perinyt omaisuutensa perustan, mies uskoo vaurastumisen olevan mahdollista kenelle tahansa. Hän kaivaa esiin tuoreen Talouselämän ja viittaa erilaisiin yrityksiin, jotka ovat tehneet omistajistaan varakkaita.

"Pitää olla idea, josta syntyy aitoa bisnestä. Suomessa on tälläkin hetkellä kymmeniä miljonäärejä, jotka ovat kehittäneet bisneksen, myyneet sen ja sitä kautta vaurastuneet. Se on mahdollista kenelle tahansa."

Talouselämän konkari muistuttaa, että kouluttautuminen kannattaa. Suomessa se on mahdollista hyvin laajalle joukolle.

"Jos haluaa vaurastua, koulutus tuo siihen paremmat mahdollisuudet. Toki sattumallakin on asian kanssa tekemistä. Syntyminen varakkaaseen perheeseen on joidenkin onni."

Vauraus ei ole kuitenkaan ainoa mittari, kun mitataan ihmisten tyytyväisyyttä elämäänsä. Antti Herlin pitää onnekkaana ihmisenä sellaista, joka pääsee siirtymään eläkkeelle tyytyväisenä käsiensä jälkiin ja elämänsä sisältöön.

"Onni on ihmisen omasta asenteesta kiinni. Joillakin on kaikkea, eikä silti onnea. Joillakin on hyvin vähän ja ihminen voi silti pitää itseään onnekkaana."