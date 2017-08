Suomen suurin metso pesii pian Muuramessa

Suomen suurin metso saa pian pesän Muuramesta, Keski-Suomesta, kun valoteoksesta tulee Muuramen uusi maamerkki ysitien varrelle.

UkkoMetso -teos on 4 metriä korkea ja 3,5 leveä. Se painaa 600 kiloa.

UkkoMetson runko on painekyllästettyä puuta, pinta kierrätyspeltiä. Valaistuksena siinä on hämäräkytkimellä toimivat led-valot, joissa on noin 2100 led-pistettä.

Teoksen ovat suunnitelleet taiteilijat Jari Antila, Kaapo Manninen ja Antti Kares, ja sen toteuttaa Suomen Jouluvalo Oy.

UkkoMetso sai alkunsa, kun muuramelaiselta Ledimainoksen yrittäjältä ja Suomen Jouluvalon osakkaalta Tomi Poikolalta pyydettiin valotaideteosta Jyväskylän Valonkaupunki -tapahtumaan.

"Ensin ajateltiin tehdä jotain jouluvaloista, mutta se idea ei lähtenyt jalostumaan enempää. Muistelin, että Suomen Jouluvalojen osakkaat valotaiteilijat Jari Antila ja Kaapo Manninen olivat tehneet Pinsiön taidepäiville romumetallista lintuaiheisen valoteoksen", Poikola kertoo kevään 2016 tapahtumia tiedotteessa.

"Täällä meillä linnun pitäisi tietysti olla Keski-Suomen maakuntalintu metso."

Teos paljastetaan Muuramekeskuksen pihassa perjantaina 25. elokuuta. UkkoMetso on samalla Muuramen kunnan lahja 100-vuotiaalle Suomelle.