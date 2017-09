Suomenhevostamma Onnen Usva on elokuvamaailman tuleva tähti

Ylväs suomenhevostamma, jolla on vahva temperamentti. Sellainen tamma, joka loistaisi valkokankaalla eikä vain tyytyisi olemaan helppo ja huomaamaton. Elokuvaohjaaja Markku Pölösellä oli selvä ajatus siitä, millaisen hevosen hän halusi uusimpaan Oma maa -elokuvaansa.

Hevonen on yksi elokuvan päänäyttelijöistä, olennainen osa kokonaisuutta. Pölönen kypsytteli kymmenen vuotta ideaansa sodanjälkeisen asutustoiminnan filmatisoinnista. Hän halusi kertoa niiden noin 440 000 suomalaisen tarinaa, joille osoitettiin ruokkoamattomat tontit, joille raivata kodit. Ilman hevosta ei olisi pärjätty.

Oma maa -elokuva on rakkauselokuva. Päärooleissa ovat rakastavaiset Anni ja Veikko eli näyttelijät Oona Airola ja Konsta Laakso.

Pölönen moittii, että asutustoiminta on Suomessa lakaistu maton alle. Hän on kerännyt tarinaansa eväitä kuuntelemalla ja haastattelemalla ajan eläneitä ihmisiä.

”Olihan se raskasta, kaikki sanovat. Mutta toisaalta sen ajan perään kaihotaan. Elämässä on ollut iloa, naapuriapu on voimissaan ja seksiäkin on harrastettu paljon”, hän kuvailee.

Pölösen ideasta peräisin olevaa elokuvakäsikirjoitusta on ollut kirjoittamassa myös Antti Heikkinen ja dramaturgina Paula Vesala.

Rakastavaiset Anni ja Veikko saavat kylmän tilan. Siihen he perustavat maatilan, ruokkoamattomalle tontille.

Elokuvaa kuvataan Joensuussa, Rääkkylässä, Kontiolahdella, Tohmajärvellä ja Helsingissä. Annin ja Veikon koti rakentuu Tohmajärven Tikkalaan.

Elokuvan tuottaa Solar Films, ja sen budjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa. Kuvauspäiviä on yhteensä 31. Ensimmäinen kuvausjakso päättyi viime viikolla. Elokuvaa kuvataan vielä neljän päivän ajan tulevana talvena.

”Kuvauspäiviä oli kesällä yhteensä 27, ja Usva oli kuvauksissa mukana 19 päivänä”, kertoo elokuvan hevosvastaava Heli Lepo.

Lepo kävi tutustumassa yhteensä viiteen suomenhevostammaan, kun hän etsi elokuvaan sopivaa hevosta. Loppusuoralle pääsi kaksi tammaa, joihin myös Pölönen kävi tutustumassa. Kiteeläinen 10-vuotias tamma Onnen Usva tuli valituksi.

”Upeaa, että suomenhevosen 110-vuotisjuhlavuonna rotu saa tällaisenkin huomionosoituksen.”

Lepo on ollut erittäin tyytyväinen Usvan työskentelyyn. Se ei ole säikkynyt eikä liioin töllistellyt kuvausvälineistöä, keinosavua tai oikeastaan mitään.

”Pahinta on ollut odottaminen, koska se on hieman malttamaton. Mutta onneksi se on myös erittäin oppivainen. Se on vain parantanut toimintaansa aina sen jälkeen, kun jotain kohtausta on muutaman kerran ensin harjoiteltu.”

Täyspitkän kotimaisen elokuvan päärooleissa nähdään harvoin yllätysnimiä. Airola ja Laakso ovat todella tuoreita kasvoja, jopa suurelle yleisölle tuntemattomia.

Pölönen iloitsee, että tuottajat Markus Selin ja Rimbo Salomaa antoivat hänen valita haluamansa näyttelijät.

”Joku vain seisoo ja katsoo, ja siitä voisi tehdä elokuvaa. Joku toinen tekee vaikka mitä, eikä siitä olisi elokuvaksi”, pohtii Pölönen näyttelijävalintoja.

Hän kaipaa näyttelijöiltä myös välittömyyttä.

Naissivuosa-Jussilla palkittu Airola tiputti muut pääroolia tavoitelleet naiset kirjaimellisesti kyydistä, kun hän kertoi Pölöselle ratsastustaidoistaan.

”Halusin tietää, osaako näyttelijä ratsastaa kiitolaukkaa hevosen selässä ilman satulaa, ja Oona osasi. Ei luontevia hevosmies- ja ratsastustaitoja niin vain opetella, ja niitä tarvitaan tässä elokuvassa.”

Hevosmies- ja ratsastustaitojen lisäksi elokuvassa tehdään raavaita töitä: kaivetaan ojia, vieritetään juurakoita ja kantoja sekä hoidetaan tilan eläimiä.

Kun kyseessä on rakkaustarina, pitää pääparin välillä kipinöidä. ”Annin ja Veikon välillä kipinöi, ei Oonan ja Konstan, mutta hyvin ne teeskentelevät”, myhäilee Pölönen ilmeisen tyytyväisenä.

Elokuvan ensi-ilta on syksyllä 2018.