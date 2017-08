Suomessa grillataan usein ja hartaasti – Nämä asiat siinä ovat tärkeimpiä

Kylmää ja sateista kesää on valiteltu, eikä suotta. Lämpömittarin viiva on painunut useampanakin kesäpäivänä alle 14,18 asteen. Tämä tarkoittaa, että suomalaisten mielestä keli on liian kylmä grillaamiselle.

Ihanteellinen grillauslämpötila selviää elektroniikkakauppaketju Gigantin tekemästä tutkimuksesta. Kyselytutkimuksessa haastateltiin yhteensä 800:aa 18–70-vuotiasta suomalaista. Kyselyn avulla selvitettiin esimerkiksi sitä, kuinka usein suomalaiset kesällä grillaavat. Tulosten perusteella miltei puolet suomalaisista grillaa kesäisin ainakin kerran viikossa.

Myös grillaajien joukosta löytyy maaginen yhden prosentin joukko. He laittavat grillin kuumaksi päivittäin.

Grillaaminen on tutkimuksen mukaan perhekeskeistä touhua. Ylivoimainen enemmistö kyselyyn vastanneista kertoo grillaavansa perheen kanssa. Toisiksi suosituinta grillausseuraa ovat ystävät. Vain ani harva vastanneista sanoo grillaavansa yksin.

Grillatessa ruoka on toki tärkeimmässä osassa, ainakin kolmasosan suomalaisia mielestä. Grillaajat satsaavat kuitenkin myös välineisiin. Näistä kaikkien suosituimpia ovat varsin helposti arvattavissa olevat pihdit, lastat ja haarukat. Seuraavana tulevat grilliharja, paistolevyt, parilat ja grillisuojat.

Yleisin syy siihen, että grillausta ei harrasteta, ovat liian ahtaat kotiolot. Vain harva koki, että Suomen säät tekisivät grillaamisesta vaikeaa. Grillit siis lämpenevät myös kehnommilla keleillä.

Hyvät kelit kuitenkin koetaan tärkeäksi osaksi grillaamista. Tärkeämmiksi tekijöiksi nousevat kuitenkin hyvä seura ja kiireettömyys. Kelien jälkeen suomalaiset listaavat grillaamiseen olennaisesti kuuluviksi asioiksi hyvän lihan ja oluen.

Suomalaisia kuvaillaan usein saunakansaksi, mutta samalla voisimme ottaa kannettavaksi grillikansan tittelin. Kyselytutkimuksessa kävi näet ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta omistaa grillin.