Suomi-emojien kokoelma täydentyy – myös ruoka saa omat emojit

Ulkoasiainministeriön mukaan suosittujen Suomi-emojien joukko on täydentynyt uusilla kuvilla.

Yksi näistä on Ahvenanmaan lippu. Ahvenmaa kuuluu sopimuksella määrättynä itsehallintoalueena Suomeen. Ahvenanmaan itsehallintopäivä on 9. kesäkuuta.

Pohjoismaisuus näkyy Nordic Family -emojissa. Suomella on yhteinen kulttuuri ja pitkä historia Skandinavian maiden kanssa. Kaikki Pohjoismaat ovat kärkisijoilla kansainvälisissä vertailuissa.

Suomen kansallislintu laulujoutsen on myös saanut oman emojinsa. Joutseneen liitetään perinteisesti keveys, sulous, kestävyys ja ikuinen rakkaus.

Kahden muun emojin aiheina ovat järjestöt ja koulutus. Suomessa on 70 000 kulttuuri- ja vapaa-ajan järjestöä, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koulutusaiheisen emojin on tarkoitus kuvastaa koululaisten ensimmäisen päivän tuntemuksia.

Ulkoasiainministeriön lisäksi myös Ruokatieto Yhdistys ry on julkistanut Hyvää Suomesta -ruokaemojit. Emojit ovat osa Suomen 100-vuotisjuhlan ja suomalaisen ruuan kunniaksi julkistettua sovellusta. Tarjolla on yli 100 ruokaemojia.

Ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Themanin mukaan Suomen emojit ovat menestyneet hyvin ulkomailla.

Kokoelma on saanut useita kansainvälisiä palkintoja ja on tavoittanut noin 240 miljoonaa ihmistä perinteisen ja sosiaalisen median kautta.

”Alun perin Suomi-emojeilla haluttiin osoittaa, että Suomi ei ole pelkästään maa, jossa kaikki toimii, vaan että elämä täällä voi olla myös hauskaa. Lisäksi Suomi on digitaalisesti fiksu maa”, Theman toteaa.

”Olemme saaneet valtavan määrän erilaisia palkintoja, yhteydenottoja ja yhteistyöehdotuksia esimerkiksi emojien kaupallisesta käytöstä. Tämä on ollut todella hauska lisä kaikkeen siihen, mitä teemme mottomme puitteissa: Things you should and shouldn’t know.”

Themanin mukaan Suomesta tuli joulukuussa 2015 ensimmäinen maa, joka on julkaissut oman kansallisten emojien kokoelmansa. Emojit julkaistiin osana ulkoministeriön ThisisFINLAND.fi -maakuvasivustolla julkaistua joulukalenteria.

Suomalaisuuden päivänä 2016 kokoelmaan lisättiin joukko kesäaiheisia emojeita. Saamelaisten kansallispäivänä 2017, ennen Suomen kaksivuotista Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta, kokoelma täydentyi vielä kuudella arktisella emojilla.

Täydennysten myötä Finland emojis -sovelluksessa on 62 emojia. Ne ovat ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi.

ThisisFINLANDin emoji-sivulla on myös lyhyt kuvaus jokaisesta emojista. Themanin mukaan emoji-kuvaukset julkaistaan tavanomaisten sivuston kielten (arabia, englanti, espanja, kiina, portugali, ranska, saksa ja venäjä) lisäksi myös japaniksi.