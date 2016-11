Supo: Soldiers of Odinin katupartiointi vähentynyt

Soldiers of Odin -järjestön katupartiointi on vähentynyt sekä Suomessa että ulkomailla, kertoo suojelupoliisi.

"Näyttäisi siltä, että toiminta on vahvasti vaatimatonta ja vähenemään päin. Jengin nimissä on yhä jonkin verran partiointia joissakin kaupungeissa, mutta se toiminta on merkittävästi vähentynyt. On yhä joitakin paikallisia ryhmiä, jotka haluavat niiden tunnusten alla liikkua, mutta niitä on hyvin vähän", sanoo ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suposta.

Portaankorvan mukaan ulkomailta tulee samansuuntaista viestiä.

"Toiminta on vähenemään päin."

Kemissä perustettu muukalaisvihamielinen järjestö nousi otsikoihin viime vuoden lopulla. Odin-tunnuksisia partioita liikkui syksyn, talven ja kevään aikana useiden suomalaiskaupunkien kaduilla. Järjestö perusteli toimintaansa sillä, että Suomeen tulleet turvapaikanhakijat uhkaisivat ihmisten katuturvallisuutta.

Vaikka näkyvä katutoiminta onkin hiljaista, somessa järjestöllä menee yhä kovaa. Esimerkiksi suomenkielisellä Facebook-tilillä on yli 46 000 tykkääjää. Uusia tykkäyksiä tulee Facebookin tilaston mukaan tasaisesti.

Avoimen Facebook-tilin yksittäisistä julkaisuista suosituimpia näyttävät olevan sotahistorialliset ja rasistiset meemit. Kuvissa asemoidaan vihollisiksi maahanmuuttajat, anarkistit ja vasemmiston kärkinimet. Osansa saa myös poliisi.

Järjestö näyttää postauksissaan kannattavan esimerkiksi Suomen eroa EU:sta, brexitiä ja MV-julkaisua.