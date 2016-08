Syöpä sai polkemaan yli tuhat kilometriä

Kainuun perukoilla ja Lapissa on voinut nähdä kirkkaankeltaiseen liiviin pukeutuneen pyöräilijän matkatavaroineen. Selässä lukee " VITUN SYÖPÄ." Millekään sunnuntaipyöräilylle ei ilmiselvästi ole lähdetty.

Elina Hutton myöntää, että kerää pitkiä katseita pyöräillessään. Häneltä on leikattu kohdunkaulansyöpä, joka on yksi gynekologisista syövistä. Pyörämatkalla on rankka nimi: Vitun syöpä. Hutton yritti keksiä jonkin toisen nimen, mutta mikään ei tuntunut istuvan. No olkoon, hän ajatteli.

"Ei tämä syöpäänkään oikeasti mikään kauhean kiva juttu ole ja ihan takuulla joka ikinen syövän sairastanut on jossain vaiheessa sanonut, että vitun syöpä." Sillä nimellä voi hänen matkaansa seurata myös Facebookissa ja blogissa.

Reitti kulkee Saarijärveltä Kainuun kautta Lappiin. Matkallaan hän haluaa ensinäkin tasata tilit itsensä kanssa ja saada elämän takaisin omin käsiinsä. Matkalla hän määrää kaikesta itse aina tauoista lähtien.

Syöpä on herättänyt perusluonteeltaan iloisessa ja positiivisessa Huttonissa ikäviä tunteita. "Minulla nousi kamala viha tätä syöpää kohtaan, joka tulee ja pilaa ihmisten elämän", hän kertoo. "On ollut aika rankka puolitoista vuotta tässä takana."

Hän haluaakin nostaa esiin myös syövän nurjat puolet. "Paljon puhutaan julkisuudessa siitä, että pitää tsempata ja olla onnellinen pienistäkin hetkistä, mutta kun ei se ole vain sitä", hän sanoo. "Totta kai yritämme tsempata ja olla onnellisia joka ikisestä päivästä, mitä meillä on, mutta ei tämä ole pelkästään tsemppaamista. Tässä on myös niitä vaikeita hetkiä."

Vihan ja suuttumuksen hän toivoo jäävän matkan aikana kohdattuihin ylämäkiin. "Tämä on yksi sellainen hyvä tapa, millä voi ainakin osittain päästää niistä irti."

Toiseksi matkallaan hän haluaa nostaa esiin muitakin naisten syöpiä. Rintasyövästä tiedetään laajalti, mutta gynekologisista ei välttämättä niinkään. "Moni gynekologisiin syöpiin sairastunut kokee, että siitä on hirveän vaikea puhua", Hutton kertoo. "Siihen liittyy vähän häpeääkin, ettei kehdata sanoa, että on gynekologinen syöpä."

Sitä Hutton haluaa myös rikkoa. Gynekologiset syövät ovat vain syöpiä muiden joukossa, joten niistä pitäisi puhuakin niin kuin muistakin. Kolmantena tavoitteena hänellä on kerätä rahaa Syöpäsäätiölle.