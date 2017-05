Tältä Suomi näytti ennen ja nyt - tunnistatko sinä kuvien maisemat?

Muistatko miltä kotiseutusi näytti ennen? Entä miltä se näyttää nyt? Aikamatkaajat-valokuvakampanja haastaa kuvaamaan ”ennen ja nyt” -kuvapareja Suomen kartalle. Kampanja juhlistaa satavuotiaan Suomen taivalta.

"Idea lähti koululaisille suunnatuista mediataitoviikoista. Viikoilla annettiin tehtäväksi pohtia, minkälainen satavuotias Suomi on nyt ja oli ennen,” Tommi Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista kertoo. "Koululaiset saivat etsiä vanhoja valokuvia tutuista paikoista ja käydä ottamassa kuva samoista kulmista nykypäivänä. Samanlainen on Aikamatkaajat-kampanjakin, mutta se on avoin kaikille.”

Kampanjan toteuttaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yhteistyössä kirjasto- ja tiedonhakupalvelu Finnan sekä Suomen valokuvataiteenmuseon kanssa. Finnan nettisivuilta löytyy Finna street -toiminto, jonka avulla voi omasta senhetkisestä sijainnistaan löytää vanhoja kuvia.

Sen perusteella voi napata kuvan samasta paikasta nykypäivänä, ja tutkia vuosien saatossa tapahtuneita muutoksia. Finnan arkistoista löytyy noin puoli miljoonaa vanhaa kuvaa, mutta Aikamatkaajat-kampanja etsii myös yksityishenkilöiden arkistojen helmiä.

Jos omissa kuva-albumeissasi uinuu vanhoja otoksia Suomen kadotetuista maisemista, kannattaa mennä kirjastoon pyytämään opastusta kuvien digitoimiseen. Digitaaliset kuvat voi käydä lataamassa Aikamatkaajat.fi -sivustolle, ja osallistua näin digitaalisen näyttelyn tekemiseen. Vuoden lopussa Suomen valokuvataiteen museo järjestää Aikamatkaajat.fi -sivuston kuvapareista näyttelyn.

Tossavainen toivoo, että jokaisesta kunnasta löytyisi ainakin muutama kuvapari. ”Elämme helposti omissa kuplissamme ja muistimme on lopulta hurjan lyhyt. Kuka muistaa, että Turussakin oli joskus raitiovaunuja? Kun vanhoja taloja puretaan, unohtuvat nekin hetkessä. Vain valokuvat jäävät jäljelle, ne voivat muistuttaa meitä siitä, mitä on joskus ollut.”

Tunnistatko sinä kuvien vanhat paikat? Miltä ne näyttävät nykyään? Käy ottamassa kuva ja osallistu juhlavuoden Aikamatkaajat-valokuvanäyttelyn luomiseen.