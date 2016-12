Tässäkö Suomen söpöimmät viranomaiset? Ceppo ja Indy ovat vuoden virkakoiria

Virkakoirat ovat arjen sankareita. Niiden apu on korvaamaton etenkin silloin, kun tarvitaan tarkkaa nenää.

Vuoden sotakoirana palkittiin parsonrussellinterrieri Indy. Yleensä puolustusvoimissa tavataan saksanpaimenkoiria, mutta Indyn asenne kestää isojen koirien työt mainiosti: tällä hetkellä 5-vuotias Indy on todennäköisesti sotakoirista eniten huume-etsintöjä tehnyt koira. Vapaa-ajallaan se nauttii kalastamisesta ja saattaa hypätä koukussa tempovan hauen perään oma-aloitteisesti.

Indyn ohjaaja on sotilasmestari Jyrki Mustonen Kainuun prikaatista.

Vuoden rajakoira Ceppo makaa isäntänsä jalkojen juuressa tyynenä. Se on työlinjainen labradorinnoutaja ja rakenteeltaan kevyempi, kuin näyttelykehissä pyörivät koirat.

Osa virkakoirista varttuu sijaiskodissa ennen siirtymistään virkatehtäviin. Ceppo tuli ohjaajalleen ja kollegalleen Timo Niemiselle kuitenkin jo kahdeksanviikkoisena. "Halusin olla sen kanssa pennusta asti, jotta tiedän, mitä sen kanssa on tehty."

Kun satamaan tulee rahtilaivoja, Ceppo tutkii ne ja etsii mahdollisesti piilossa olevia ihmisiä. Työympäristö ei ole rauhallisimmasta päästä: laivan konehuoneessa on kova meteli ja ruuan tuoksu leijailee keittiöstä. Se ei kouliintunutta kaksikkoa haittaa. Rauhallisuus onkin Cepolla ja sen isännällä yhteinen piirre.

"Meillä on samanlainen luonteenlaatu. Joku muu voisi hermostua sen hitauteen."

Ceppo on urallaan tehnyt useita huumausainelöytöjä. Yhdessä pari on myös voittanut voittanut SM-kultaa virkakoirien huumekilpailuista. Lisäksi Ceppo osallistuu pelastusetsintöihin ja on löytänyt kadonneita ihmisiä.

Nieminen painottaa, ettei koiran koulutuksen kanssa saa kiirehtiä. Muuten lupaavastikin alkaneeseen suhteeseen voi tulla lommo. "Koiraa pitää kehittää positiivisen kautta, eikä saa vaatia mitään, mitä ei ole sille opettanut", Nieminen linjaa. "Jos koira epäonnistuu, on syytä katsoa peiliin."

Kennelliitto palkitsi lisäksi vuoden vuoden poliisikoirana belgianpaimenkoira malinois Börjen, vuoden vankilakoirana labradorinnoutaja Swatin ja vuoden tullikoirana labradorinnoutaja Lexin.