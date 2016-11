Tarkista lotto aina myös itse – muuten voit jäädä miljoonitta

Kioskin veikkauskone sanoo "ei voittoa" lottokupongista, jossa kuitenkin on selvästi kaksi voittoa. Mistä on kysymys?

Onko mahdollista, että veikkauspelejä harrastavat ihmiset jäävät useimminkin voittorahoitta, kun he luottavat vain kioskin koneen ilmoitukseen. Vanha lappu lentää tarkistuspaikan roskiin ja uutta raha-anomusta tilalle?

Se näyttää olevan mahdollista.

Vuosittain Veikkaukselle kertyy lunastamattomia voittoja noin 7 miljoonan verran.

Se on Veikkauksen palveluasiantuntijan Janne Heiskasen mukaan suhteellisen pieni määrä siihen nähden, että voittoja jaetaan yli miljardi euroa.

Oman kuponkini tarina menee niin, että saan kymmenen viikon porukkalotosta toisen puolen haltuuni ja tarkistan sitä erittäin huolimattomasti silloin, kun satun sen olemassaolon muistamaan.

Jonkin pienen osuman panen joskus merkille, mutta kioskilla en käy ennen kuin voittojen vuoden maksuaika on uhkaavasti umpeutumassa.

Kioskin kone toteaa, ettei voittoja ole.

Jokin kuitenkin takaraivossani tykyttää ja pyydän uudelleen tarkistamaan asian: ei voittoa. Lopulta vielä kioskilla ollessani käyn katsomassa älypuhelimestani kaikkien kymmenen kierroksen oikeat numerot ja vertaan niitä omaan kuponkiini: siellähän on kaksi voittoa.

Edelleen kioskin kone ilmoittaa: ei voittoa.

Pyydän kioskin myyjää tulostamaan koneeltaan kahden voittokierroksen oikeat numerot lapulle, ja niin hän tekee. Myös hän vertaa arvontanumeroja kuponkini numeroihin ja toteaa saman kuin minä: kupongissa on kaksi voittoa.

Tässä tapauksessa pitäisi heti ottaa Veikkaukseen yhteyttä, mutta teen sen vasta jälkikäteen nyt, koska elämässä on jatkuvasti ollut monta muuta tärkeämpää asiaa.

Koska sanon tekeväni asiasta lehtijutun, Veikkaus pyytää lähettämään kupongista kuvat heille. Lähetän myös kioskilla tulostetut kahden kierroksen numerot sekä ei voittoa -tositteen kioskin myyjän allekirjoituksen ja päiväyksen kera.

Päivän tutkimisen jälkeen Veikkaus kertoo näkevänsä kuvistani tiedot, milloin kuponki on pelattu ja missä kioskilla olen sitä käynyt näyttämässä.

Palveluasiantuntija Heiskasen mukaan pidemmälle Veikkaus ei mene, koska asia on heille vuoden määräajan takia vanhentunut.

"Kun vuosi on kulunut, sen jälkeen tiedot ovat sellaisessa muodossa, että pitäisi tehdä kamala määrä töitä ja maksaa vielä siitä ulkoiselle palveluntarjoajalle, eli meidän pelijärjestelmän pitäjälle. Tässä tilanteessa se ei ole keino, mitä kannattaisi lähteä tekemään", Heiskanen vastaa.

Kiinnostavaa tietysti on, miksi Veikkausta ei kiinnosta selvittää tapausta perusteellisemmin, koska Heiskanenkin sanoo, ettei vastaavia tapauksia hänen tiedossaan ole.

Sinänsä ongelmia voitonmaksuissa tulee Heiskasen mukaan esille päivittäin tai viikoittain joitakin kappaleita.

"Myyntipaikassa pelipäätteen kirjoittimessa voi olla ongelma, että se on kirjoittanut huonosti viivakoodin, jolloin voitonmaksukaan ei onnistu. Tai jos tosite on mennyt pesukoneeseen tai päälle on pantu vaikka voileipä, minkä takia tiedot ovat haalistuneet tai kuluneet. Noissa tapauksissa asiakas lähettää kupongin meille", Heiskanen kertoo esimerkkejä.

Hänen mukaansa lähes kaikki tapaukset saadaan selvitettyä ja maksettua, jos niissä voitto on.

"Siihen on monta tietä. Tiedot säilyvät pelijärjestelmässämme, ja jos kupongista näkyy esimerkiksi pelipaikka, pelipääte, kellonaika, päiväys ja osa sarjanumerosta tai viivakoodista, saadaan suljettua asioita pois ja valittua oikeat pelitiedot."

Siellä pelijärjestelmässä olisivat siis minunkin kuponkini tarkemmat tiedot. Nyt kuitenkin jää arvoitukseksi, missä on ollut vika.

Itseäni ei harmita yhteensä kymmenen euron voittosumman menetys. Elämässä ovat karanneet suuremmatkin setelit käsistä.

Se kuitenkin mietityttää, ettei selvitetä, missä todellinen syy voi olla. Nyt selkeästi jää itselleni kytemään epäilys, että Veikkauksen tarkistusjärjestelmä ei olekaan aukoton, vaikka ihmiset tuntuvat luottavan koneisiin enemmän kuin itseensä.

Palveluasiantuntija Heiskanen suosittaa vahvasti minulle ja muille asiakkaille veikkauskortin hankkimista tai pelaamista netin välityksellä. Hänen mukaansa voitto tulee silloin asiakkaan tilille "satavarmasti".

Mutta koneethan sielläkin taustalla toimivat?

Loppupäätelmäksi kerron Heiskaselle, että aion tässä jutussani suosittaa, että kaikki tarkistaisivat aina kuponkinsa myös itse, eivätkä luottaisi vain koneen kertomaan.

"Se on oikein hyvä. Tarkistetaan itse ja sitten vielä pelipäätteellä, ettei jää mitään saamatta", hän toteaa.