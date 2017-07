Teatteriarvio: Muistatko Anni Helenan ja Valion voin? Hämeenlinnassa tunnelmoidaan 60-lukua

"Anni Helena ja Valion voi, maukkaat muistot leipoi!"

Jo kauan sitten televisioista kadonneet mainoslauseet, hulmuavat helmat ja tutut laulut pikkuisista bikineistä ja suklaisista sydämistä. Katsojan syntymävuodesta riippuen Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri tarjoaa joko nostalgiamatkan aiempaan elämänvaiheeseen tai tunnelmointia vuosikymmeneltä, jolta ei omia muistikuvia ole ehtinyt piirtyä.

Suklaasydäntä kaupitellaan kesäteatterina, mutta ennemminkin se on musikaalikonsertti, jonka pääosassa ovat 60-luvun kappaleet. Laulukimaran ympärille on rakennettu hatara juoni, jota ilmankin olisi pärjätty. Tapanin (Juhani Laitala) tanssiravintola on rahavaikeuksissa, ja koko rakennusta uhkaa purkutuomio. Ravintolan eloisa työntekijäkolmikko (Anna Hanski, Sani ja Annika Eklund) alkaa punoa juonia jättimäisen rahasumman haalimiseksi kokoon.

Kesäteatterin kliseet -bingoa saa rastittaa esityksen aikana kiusaannuttavan usein. On humalaista toikkarointia, väsynyttä miesten väliselle pusulle ja naiseksi pukeutuneelle miehelle naureskelua sekä pikkutuhmaa vitsailua. Otto Kanervan osaksi on langennut ylinäyteltyjen hauskuutushahmojen esittäminen.

Edes käsiohjelmassa tarinaan ympätty yhteiskunnallinen silta puutalojen purkumaniaan ei auta rikastuttamaan lähes olematonta juonta. Myös henkilöhahmot ovat onttoja, naishahmot ovat lähestulkoon samasta muotista aivan kuin menneiden vuosien taustalaulajat, jotka asettuvat riviin lavan takaosaan.

Onneksi Suklaasydämessä estradin etuosakin annetaan sentään naisten käyttöön. Etenkin Annika Eklund loistaa soolokappaleissaan, mutta moniääniset harmoniat soivat muissakin tulkinnoissa. Suklaasydän on kepeää kesäviihdettä, joka saa penkkirivit liikahtelemaan yleisön ujosta svengailusta. Tutut veisut soivat päässä varmasti vielä kotimatkallakin.

Suklaasydän Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa 12.8. saakka.