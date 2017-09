Teatteriarvio: Riemastuttava Peppi Pitkätossu tekee mitä tahtoo

Peppi Pitkätossu on maailman vahvin tyttö, joka pitää huolen itsestään eikä asetu järjettöminä pitämiinsä muotteihin. Välillä hän on (aikuisten mielestä) sietämättömän ärsyttävä, mutta loppujen lopuksi hänellä on ystävällinen ja hellä sydän.

Astrid Lindgrenin kirjoihin perustuva Peppi Pitkätossu sai ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterissa tammikuussa 2015, mutta musiikkinäytelmän uusintaensi-ilta nähtiin keskiviikkona.

Näytelmän alussa Peppi saapuu Huvikumpuun hevosensa Pikku-Ukon ja apinansa Herra Tossavaisen kanssa. Pian hän ystävystyy Tommin ja Annikan kanssa. Omien sääntöjensä mukaan pelaava Peppi pyörittää tahtomallaan tavalla niin sosiaalityöntekijää, koulun opettajaa kuin sirkuksen voimamiestäkin – jälkimmäistä ihan fyysisestikin.

Ensi-illassa esitysvuorossa ollut Anna-Riikka Rajanen on hurmaavan aito Peppi, vaikka Lindgrenin tyyliin kuulumatonta pieruhuumoria voisikin jättää hieman vähemmälle. Erinomaiset Tommi (Petrus Kähkönen) ja Annika (Raili Raitala) ansaitsisivat enemmän aikaa parrasvaloissa. Steppaava poliisi Juppe (Tuukka Leppänen) ja aikuisten huumorihermoa sutkautuksillaan kutitteleva poliisi Jeppe (Risto Kaskilahti) ansaitsevat myös erityismaininnat.

Monien metrien korkeuteen nouseva Huvikumpu sekä aidon hevosen kokoinen ja kolmen näyttelijän esittämä Pikku-Ukko ovat mestarillisia luomuksia. Skeittilauta, kolmipyöräinen ja Annikan hurmaavat pyörälliset tennarit puolestaan tuovat lavalle lapsenomaista leikkisyyttä.

Etenkin sirkukseen sijoittuvassa kohtauksessa työryhmä sortuu hetkittäin liialliseen säheltämiseen. Lavalla tapahtuu niin paljon samaan aikaan, että kaikesta ei saa selvää. Myös Pepin laulujen matalimmat osiot jäävät varsin hiljaisiksi.

Parituntinen Peppi Pitkätossu tempaa yleisön riehakkaaseen ilakointiin, joka johtaa välillä koko salin täyttävään hervottomaan naurunpuuskaan. Oransseihin peruukkeihin ja Peppi-vaatteisiin sonnustautunut yleisö poistui teatterista intoa puhuen, Peppi Pitkätossun laulua hyräillen.

Peppi Pitkätossu Helsingin Kaupunginteatterissa syyskaudella 26.12. saakka.