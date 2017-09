Teatteriarvo: Peter Panin tarinassa on myös traaginen puoli

Peter Panin tarina kiehtoo niin teatterintekijöitä kuin yleisöäkin vuosikymmenestä toiseen. Tällä kertaa lentävän pojan seikkailuihin on uppoutunut Jyväskylän kaupunginteatteri.

Kukaan tuskin tarvitsee kattavaa kertausta tarinan juonesta. On ikuisesti lapsena pysyvä Peter Pan, kadonneita poikia, tikittävä krokotiili, merirosvoja, intiaaneja ja meren­neitoja. Ja tietysti ripaus keijupölyä.

Peter Pan -näytelmille tyypillistä ovat ketjun varassa roikkuvat näyttelijät. Jyväskylässäkin nähdään yksi valjaissa tapahtuva kohtaus, mutta suurin osa lentokohtauksista on toteutettu peilien ja videoprojisointien avulla. Näyttelijät kieppuvat lavan takaosan lattialla, mutta yleisön katse kiinnittyy kattoon ripustettuihin peileihin, johon näyttelijät heijastuvat pilvien keskelle. Nerokas ja suunnattoman kaunis toteutus!

Saara Jokiahon esittämä Peter ei ole siloteltu kuten Disneyn tunnettu versio, vaan särmikäs ja räkänauruun taipuvainen. Jokiaho hyppii lavalla kuin kengänkantoihin olisi upotettu vieterit. Lauluosuuksiin olisin tosin kaivannut hieman petermäistä kepeyttä, nyt lauluissa kaikuu liian valmisteltu ja ammattimainen sävy, joka jättää leikkisyyden alleen.

Koreografisesti ja musiikillisesti näytelmän kohokohta on Kapteeni Koukun pieni filosofinen laulu, jonka aikana Koukku (Henri Halkola) ohjailee Leenaa (Roosa Karhunen) kuin sätkynukkea. Halkola rosoisine äänineen on kuin luotu Koukun rooliin.

Peter Pania on alettu Jyväskylässä toteuttaa leikin lähtökohdista. Se on varmasti hionut työryhmää yhteen, mutta valitettavasti valmiiseen näytelmään on jäänyt pitkästyttävää tyhjäkäyntiä ja kummallisia vain sisäpiirille avautuvia vitsejä. Niitä vähentämällä 2,5 tunnin kestoa olisi saanut hieman armollisemmaksi perheen malttamattomimmillekin.

Pelkkää ilakointia Peter Panin tarina ei kuitenkaan ole, ja se on nostettu Jyväskylässä hienosti esille. Ensimmäisen näytöksen päättävä Kauniin kuoleman maa -kappale nostaa palan kurkkuun, samoin loppukohtaus. Ettei koskaan kasvaisi suureksi, se vasta olisi surullinen kohtalo.

Peter Pan Jyväskylän kaupunginteatterissa syyskaudella 13.12. saakka.