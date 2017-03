Tee itse: Tuunaa tylsä tarjotin tälle vuosituhannelle

Ankean ruskeasta kodin kaunistukseksi

1. Vanhoja tarjottimia on usein myynnissä halvalla kirpputoreilla, tai niitä voi kysyä vaikka kahviloiden ja ruokaloiden jäämistöistä. Vaikka pinta olisi hieman halkeillut, saa sen uudistettua pienellä vaivalla ja tilkalla maalia. Kunhan vaneri on ehjä, ei pinnan huono kunto estä uudistusta.

2. Kunnostuksen ensimmäinen ja tärkeä vaihe on tarjottimen pinnan hiominen hiomapaperilla, jotta uusi maali tarttuu pintaan. Hio pinta kauttaaltaan sileällä hioma­paperilla. Pyyhi hiontapöly huolellisesti pois kostealla liinalla. Voit myös huuhdella koko tarjottimen hionnan jälkeen vesihanan alla ja jättää kuivumaan.

3. Mustan tarjottimen pohja­maalina on käytetty spraymaalia. Sillä maalaaminen on helppoa, kunhan muistaa pari sääntöä: Maalaa useita harsomaisia kerroksia päällekkäin ja muista suojata ympäristö hyvin, jotta maalihiukkaset eivät lennä väärille pinnoille.

Pohjamaaliksi käy yhtä hyvin myös kalustemaali tai askartelumaali. Jos käytät askartelumaalia, muista lisätä lopuksi lakkakerros, jotta maali­pinta kestää käyttöä. Spraymaaleja ja kalustemaaleja myyvät rautakaupat, ja helppokäyttöisiä askartelu­maaleja löytyy askartelukaupoista ja marketeista. Anna pohjamaalin kuivua rauhassa esimerkiksi yön yli ennen kuvioinnin maalaamista

Mustan tarjottimen kukkaset on pilkutettu askartelumaalilla. Pienten pilkkujen tekemisessä on tärkeää, että pensseli on tarpeeksi ohut ja pensselin pää jämäkkä. Pilkutus tehtiin ohutkärkisellä siveltimellä vapaalla kädellä. Hyvä keino on myös luonnostella kuvio ensin paperille. Askartelumaalin päälle pitää aina maalata väritön lakkakerros, jotta kuviot kestävät käyttöä.

4. Valkoinen tarjotin sai pintaansa pohjaksi valkeaa spraymaalia sekä sen päälle töpötellen tehdyn pilkutuksen vihreällä pienoismallimaalilla. Pienoismallimaaleja myyvät askarteluliikkeet. Tekniikka on helppo ja lopputulos kaunis.