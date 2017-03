Tehotiistai virkistää ikäihmisiä – "Tällä ikää terveys on avain kaikkeen"

Kannonkosken kunnan omistama luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala tarjoaa kuntalaisille monipuolisia palveluita.

Jo kymmenen vuoden ajan suuren Kivijärven rantamilla on järjestetty ikääntyvän väestön ennaltaehkäisevää kuntoutusta.

”Alun perin veteraanien päivä­kuntoutuksena alkaneesta mallista syntyi tehotiistai, joka on ainakin täällä Keski-­Suomessa ainoa laatuaan”, fysioterapeutti ja tehotiistain ohjaaja Annariitta Hieta­harju muistelee.

Tehotiistaita järjestetään yhdentoista viikon jaksoissa peräkkäisinä tiistaina keväisin ja syksyisin.

Säännöllisesti kuntoutuksessa käy hieman yli kaksikymmentä henkeä. Omavastuuhinta yhdestä kuntoutuskerrasta on 20 euroa.

Kyseessä on Piispalan räätälöimä kuntoutusmuoto, jota tarjotaan palvelupakettina kaikille Kannonkoskella asuville eläkeiän saavuttaneille kuntalaisille.

Veteraanien rivit ovat vuosien saatossa harventuneet Kannon­koskellakin.

”Neljän vuoden jälkeen laajensimme tehotiistain kaikille kunnan ikäihmisille tarjottavaksi palveluksi. Toimintamuotoa on kehitetty vuosien saatossa jatkuvasti paremmaksi ja monipuolisemmaksi”, Hietaharju tähdentää.

Tehotiistaissa ennalta­ehkäisevä kuntoutus on kaiken a ja o.

”Olen vahvasti sitä mieltä, että tämän tyyppisellä ikä­ihmisten aktivoinnilla säästetään pitkässä juoksussa paljon. Kun ihmisiä aktivoidaan fyysisesti ja henkisesti, säästytään monelta vaanivalta vaivalta”, ohjaaja pohtii.

”Laitosmainen kuntoutus on kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa.”

Piispala tarjoaa puitteet moni­puoliselle kuntoutustoiminnalle.

”Ohjelmaa muokataan jatkuvasti, eikä asioita koskaan tehdä kahta kertaa peräkkäin täysin samalla tavalla. Muusta kuntoutustoiminnasta tehotiistai eroaa ennen muuta leikkisyydellään”, Hietaharju kertoo.

Liikunnallista ohjelmaa höystetään draamallisilla elementeillä, peleillä ja leikeillä.

”Olennaista myös on, että kaikki viettävät täällä hyväntuulisen päivän. Me ollaan yhdessä sovittu, ettei tänne tulla naapuria moittimaan”, Hietaharju sanoo ja naurahtaa.

75-vuotias kannonkoskelainen Sanni Lehtonen on kulkenut tehotiistaissa puolisonsa kanssa neljän vuoden ajan.

Tällä kertaa aamu käynnistyi venyttelyjumpalla, josta matka jatkuu kävellen puolen kilometrin päähän lounaalle.

”Tällainen toimintamalli on valtavan hyvä toimintakyvyn ja virkeyden ylläpitämiseen. Lisäksi täällä tapaa aina tuttuja, joten kuulumiset tulee vaihdettua samalla”, Lehtonen pohtii.

Lounaan jälkeen vuorossa on keilausta.

Pallon vierittelyn jälkeen ikäihmisten iltapäivä huipentuu vesijumppaan ja saunomiseen Piispalan uimahallissa.

Lehtonen kehuu noin 1 400 asukkaan Kannonkosken palvelutasoa.

”On huikea juttu, että näin pienessä kunnassa on tarjolla näin monipuolisia palveluita.”

Sanni Lehtonen ja hänen puolisonsa ovat molemmat toipuneet vakavasta syövästä.

Aktiivinen elämänasenne on 75-vuotiaan mukaan avain hyvinvointiin.

”Tällä ikää terveys on avain kaikkeen. Jos se on kunnossa, niin elämähän on varsin mukavaa. Mutta jos terveys alkaa oireilla, niin kaikki muutkin asiat ovat sitten vähän rempallaan.”