Tiekirkot tarjoavat hengähdystauon juhannusruuhkassa - tarjolla lasimaalauksia ja keskiaikaista tunnelmaa

Suomesta löytyy kotimaanmatkaajalle kiehtova kattaus kulttuuria ja historiaa maamme monista kirkoista. Tiekirkot.fi nettisivustolta löytyy Suomen eteläisimmiltä alueilta pohjoisimpiin noin 260 kirkkoa. Kirkkoja voi löytää kartan avulla vaikka oman juhannusmatkan varrelta. Niitä voi myös etsiä teemoittain.

Lasimaalauskirkot ovat yksi tiekirkot.fi -sivuston teemoista. Lasimaalauksia löytyy noin sadasta tiekirkosta halki maan. Suomessa säilyneistä kirkkojen lasimaalauksista vanhimmat ovat peräisin 1300–1500-luvuilta. Lasi­maalausten kultakausi Suomessa oli kuitenkin 1920–1960-lukujen välillä, painottuen erityisesti iloiselle 20-­luvulle.

Yleisimmin lasimaalauksissa on kuvattu Jeesuksen elämää, mutta niihin on myös taiteiltu erilaisia symboleja sekä viittauksia Suomen historian tapahtumiin.

Lasimaalaustaiteilijoihin lukeutuu muun muassa maineikas arkkitehtimme Alvar Aalto. Hänen teoksiaan pääsee ihailemaan muun muassa Imatran Kolmen Ristin Kirkossa sekä Seinäjoen Lakeuden Ristissä. Myös lukuisia kirkkoja suunnitellut Josef Stenbäck on sommitellut joitakin lasimaalauksia.

Paljon eri kirkkoihin töitään on saanut esille myös Gunnar Forsström, muun muassa Oulun tuomiokirkkoon, Bruno Tuukkanen, jonka töitä on nähtävillä esimerkiksi Maarianhaminan Pyhän Yrjön kirkossa, ja Antti Salmenlinna, jonka maalaustaidetta on muun muassa Joensuun evankelisluterilaisessa kirkossa. Koko kolmikon lasimaalaustaidetta löytyy Mikkelin tuomionkirkosta.

Toisena kiehtovana teemana on keskiaikaiset kivikirkot. Suomesta löytyy 80 kivikirkkoa, joiden rakennusajankohta on ollut 1300-luvulta 1500-luvun alkupuolelle. Historiansa ja tunnelmansa puolesta kirkot ovat vierailun arvoisia, oli juhannuksena sateista tai ei.

Tiekirkkokierrokseen kuuluu 38 historiallista kivikirkkoa, jotka löytyvät pääosin Etelä-Suomesta ja Pohjanlahden rannikkoalueilta.

Hämeenlinnassa Hauhon kirkko on vanhan perimätiedon mukaan rakennettu joskus ennen vuotta 1500. Alun perin roomalaiskatolisen seurakunnan tarpeisiin tehty paanukattoinen harmaakivikirkko on kolmilaivainen ja tiiliholvattu.

Kirkosta löytyy keskiajalla muotoiltuja puuveistoksia, jotka esittävät muun muassa Pietaria, Paavalia ja Paratiisin käärmettä.

Toinen hieno kivikirkko löytyy Sastamalasta. Pyhän Marian kirkko on rakennettu paikalle 1400-luvun ­lopussa.

Kirkosta löytyy 1200-luvulta peräisin oleva harvinainen kivinen kasteallas sekä puuveistoksia. Yksi puuveistos esittää ruumispaareja, joissa lukee pysäyttävästi: ”Kyllä perässäni tulette vielä pikemmin kuin luulette” ja ”Tänään minä, huomenna sinä, hautaan kannetaan”.

Sekä Hauhon että Pyhän Marian kirkoissa on kesällä paikalla opas joka päivä klo 11–17.

Lisää kirkkoja löytyy osoitteesta tiekirkot.fi.