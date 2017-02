Tiesitkö: Kuuntele suolien ääntä

Maailmankuulu brasilialainen Paulo Coelho kehottaa henkisissä kirjoissaan kuuntelemaan sydämen ääntä.

Yhdysvaltalainen Emeran Mayer menee Viisas vatsa -opuksessaan vielä syvemmälle: hän kehottaa kuuntelemaan suolien ääntä.

Mayerin mukaan suolisto ja aivot käyvät keskenään kiihkeää keskustelua, ja juttelu ei koske vain ruuansulatusta ja syödyn ruuan määrää vaan koko elämää: tunteita, päätöksiä ja ihmissuhteita.

"Perstuntuman universumiin" huomion kiinnittäminen on Mayerin mielestä olennaista terveyden ylläpitämiseksi.

Hän korostaa lukemaan kaupassa tarkkaan tuoteselosteet ja ostamaan vain asioita, jotka näyttävät vielä ruualta eli välttämään teollisia, pitkälle prosessoituja valmisteita.

Hän suosii lähiruokaa, luomua sekä probiootteja sisältäviä hapankaalia ja hapanmaitotuotteita.

Neuvovalikoimaan kuuluvat myös annoskokojen pienentäminen ja stressin välttäminen.

Mayer on lääketieteen tohtori ja on tutkinut aivojen ja kehon yhteistyötä 40 vuoden ajan.

Hän johtaa Kalifornian yliopiston Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience -tutkimuskeskusta.

Emeran Mayer: Viisas vatsa – kuinka suolisto ja aivot toimivat yhdessä (Atena).