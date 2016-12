Toimituspäällikön kirje joulupukille: Näitä toivon suomalaisille poliitikoille

Hyvä Joulupukki,

en toivo tänä jouluna itselleni mitään. Voisit kuitenkin muistaa muutamia yhteisiä lähimmäisiämme.

Olisi hyvä, jos ehtisit hommata yhdelle Juhalle tuossa naapuritalossa uuden pipon. Siinä ei saisi olla mitään yritysten logoja. Yrityksethän ovat usein arveluttavia ja epäeettisiä. Jos nyt on jotain pakko siihen pipoon kirjailla, niin esimerkiksi Juhis tai pääministeri voisi sopia. Juhalla on ollut myös pieniä viestintäongelmia viime aikoina. Ilmeisesti joku tontuistasi häntä niissä jo autteleekin.

Yksi Timo kirjoittaa tähän meidän lehteen kolumneja. Hänhän on nyt ulkoministeri, mutta kirjoittelee vähän kuin kylän ukkona mukavia juttelisi. Tällä lailla. Voisit tuoda Timolle vaikuttavan kirjoittamisen oppaan. Maailman kirjat ovat nyt hyvin sekaisin, ja ulkoministeri niistä paljon ymmärtää. Olisi mukava, jos Timo kolumneissaan hieman näihin ottaisi kantaa, ymmärräthän.

Porosi kaima Petteri on meillä nykyisin valtiovarainministerinä. Ehkä tontut ovat kertoneetkin. Petteri on mukava mies mutta aivan rahaton, velaksi elää. Jos mahdollista, tuo Petterille reilumpi säkki, parikin, sileitä viissatasia.

Kun maan hallitus on nyt lahjottu, ei sovi unohtaa oppositiotakaan. Kristilliset eivät tarvitse mitään erityistä, kun heillä on melkein joulu ainainen. Sama pätee RKP:hen, paitsi heillä se on jul.

SDP:lle ja vihreille toivoisin sinulta pientä palvelusta. Voisivatko tonttusi katsoa vähän sen perään, ettei heidän kuntavaalilistoilleen päätyisi enää huumekauppiaita ja rahanpesijöitä. Olisi parempi joulumieli heilläkin.

Vasemmistoliitto on tässä välillä valinnut puheenjohtajaksi yhden Liin Turusta. Tai se kirjoitetaan Li, ettet sekoile niitten pakettien kanssa. Li tykkää kahvista ja Venäjästä. Jos sopii, niin tuo sille kuitenkin lahjaksi pelkkä kahvipaketti.

Kun meitä MT:n väkeä välillä moititaan metropolivastaisuudesta, niin se on silkkaa vihapuhetta. No, Pukki tietääkin.

Toivoisinkin sinulta lahjana Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle Guggenheim-museon pienoismallia. Jussi tarvitsisi mielellään myös haulikon ja siihen pyylle sopivia patruunoita (haulikoko 6). Muutama pyy ja ruisrääkkä nimittäin uhkaa. Sipoon suunnalla Helsingin laajenemista ja uusia metrolinjauksia. Ihmiset siis saisivat niitä asuntoja ja Jussi hyvän pyypaistin joulupöytään.

Eipä minulla ole nyt tämän kummempia toiveita. Kiitos kovasti siitä viime joulun erilaisesta lahjasta - vuohesta Afrikkaan. Jos liikut niillä nurkilla, voinet varmistaa, että sillä on siellä kaikki hyvin.