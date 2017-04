Tubettajat ovat suomalaisten nuorten seuratuimpia idoleita – osa pojista seuraa myös Donald Trumpia

Youtube-kulttuuri on kärkipäässä suomalaisten nuorten kiinnostuksen kohteissa, kertoo Tubecon-tapahtuman teettämä kysely.

Tyttöjen suosikki on tubettaja Mmiisas ja poikien suosikki Lakko. Kansainvälisesti suosittu pelitubettaja PewDiePie on poikien suosiossa, mutta tyttöjen kymmenen kärkeen hän ei noussut lainkaan.

"Ihmiset usein seuraavat useita samantyyppisiä henkilöitä", sanoo Tubeconin taiteellinen johtaja Jonna Paananen.

Kyselyssä haastateltiin 500 nuorta, jotka ovat iältään 13–19-vuotiaita. Osa heistä tavoitettiin puhelimitse, osa nettipaneelissa. Kyselyn teki Taloustutkimus.

Nuoria pyydettiin kyselyssä nimeämään 3–5 idolia, joita he säännöllisesti seuraavat. Nettipaneelissa oli mahdollista kertoa myös siitä, miksi henkilö on seuraajan suosiossa.

Kaikkien nuorten suosikeista kootulla listalla viisi ensimmäistä on suomalaisia tubettajia: Mmiisas, Lakko, Mariieveronica, Hermanni ja Mansikkka. Kuudennelle sijalle yltää PewDiePie. Laulajat Robin ja Cheek ovat 7. ja 9. sijalla, yhdysvaltalainen malli ja televisiopersoona Kylie Jenner sijalla 8.

Pojat kertoivat seuraavansa myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. 16–19-vuotiaiden poikien listalla Trump nousee ykkössijalle. Sen sijaan tyttöjä Trump ei kyselyn perusteella kiinnosta.

"Trump on ollut paljon esillä mediassa, hän on ilmiö. Osa Trump-vastauksista varmaan on huumorivastauksia", arvioi Jonna Paananen.

"Tulos kertoo, että nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja haluavat pysyä kärryillä. Osa pojista kertoi seuraavansa myös Sauli Niinistöä ja Juha Sipilää, vaikka nämä eivät nousekaan aivan kärkeen", hän jatkaa.