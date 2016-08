Tulli paljasti Suomen suurimmaksi mainostetun nettihuumekaupan

Kolmen suomalaisen epäillään tuoneen maahan yli 40 kiloa jauhemaisia huumausaineita, yli 40 000 ekstaasitablettia ja noin 30 000 LSD-lappua sekä muuntohuumeita.

Tulli epäilee, että maahan tuotiin vuosina 2014–2016 muun muassa heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, metamfetamiinia ja MDMA-jauhetta. Lisäksi epäillään tuodun noin kahtakymmentä kuluttajamarkkinoilla kiellettyä psykoaktiivista ainetta.

Huumeita epäillään myydyn netissä noin kahden miljoonan euron arvosta. Tulli sai pysäytettyä noin 15 kilon huumausainesalakuljetuksen, jonka katukauppa-arvo olisi Tullin arvion mukaan ollut 1,1 miljoonaa euroa.

Tullin mukaan kaikista maahantuoduista huumausaineista olisi saanut yli 10 miljoonaa käyttöannosta. Aineita on tuotu Hollannista ja Saksasta.

Tulli kertoo Silkkitie-sivustolla toimineen nettihuumekauppaorganisaation mainostaneen itseään Suomen suurimmaksi. Kauppaa on Tullin mukaan markkinoitu lähettämällä mahdollisille ostajille ilmaisia LSD-lappuja.

Huumeita on ostettu bitcoin-virtuaalivaluutalla. Niitä on toimitettu ostajille postitse. Huumeita on toimitettu myös maastokätköihin, esimerkiksi linnunpönttöihin.

Tulli on tutkinut kokonaisuutta törkeinä huumausainerikoksina ja salakuljetuksina.

Rikoksista epäillyt ovat noin 30-vuotiaita. He ovat kotoisin Varsinais-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta. Epäillyt ovat olleet vangittuna huhtikuusta lähtien.