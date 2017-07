Turussa tavoitellaan humppaamisen maailmanennätystä – kansantanssifestivaaleille tulossa tuhansia osallistujia ympäri maailman

Turussa järjestetään loppuviikolla eurooppalaista kansanmusiikkia ja kansantanssia vaaliva Europeade-tapahtuma. Vuodesta 1964 asti järjestetty tapahtuma saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen.

Euroopan eri kolkista saapuvat tanssijat ja muusikot näkyvät Turun katukuvassa esityksineen ja värikkäine pukuineen keskiviikosta sunnuntaihin 26.–30.7.

Eurooppalaisia kansantanssijoita yhdistävän tapahtuman taustalla on ajatus maanosan monimuotoisesta yhtenäisyydestä.

"On hienoa saada tapahtuma Turkuun juuri Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Juhlavuoden teema on yhdessä, mikä sopii yhteen tapahtuman hengen kanssa", Miia Alhanen Turun kaupungilta kertoo.

Europeadessa ovat näyttävästi esillä osallistujien koristeelliset puvut. Näin on myös tapahtuman avaavassa esityksessä. 300 varsinaissuomalaista tanssijaa ja muusikkoa esittää keskiviikkoiltana teoksen Joki – Ån.

Esitys kertoo kahden eri puolilla Aurajokea kasvavan turkulaistytön tarinan halki vuosikymmenten. Molempia päähenkilöitä esittää viisi tanssijaa lapsuudesta vanhuuteen. Hahmojen kymmenen pukua on suunnitellut muotoilija Laura Hannula.

"Tämä on ollut todella lähellä omaa osaamisaluetta. Kun on pystynyt yhdistämään viisivuotiaasta asti olleen kansantanssiharrastukseen omaan ammattiin, niin se on ollut tosi mukavaa", Hannula sanoo.

1900-luvun alusta 1970-luvulle kulkevan tarinan musiikki on kerätty Varsinais-Suomesta ja kehittyy esityksen mukana kansanmusiikista poppiin.

Esityksen koristeelliset puvut ovat fiktiivisiä, mutta Hannula on pyrkinyt olemaan uskollinen kansanpukujen yksityiskohtaiselle luonteelle.

"Kansanpuvuissa kankaat käytettiin tarkkaan, joten niissä saattoi olla saumoja yllättävissä paikoissa. Esitysasuissa on samanlaisia kaavaratkaisuja."

Hannula osallistui Europeadeen viime vuonna, jolloin tapahtuma järjestettiin belgialaisessa Namurin kaupungissa. Kokemuksen myötä muotoilijalla on tulevasta viikosta suuret odotukset.

"Päällimmäisenä jäi mieleen, että Europeade on valtava tapahtuma. Se valtasi koko Namurin kaupungin, eli osallistujia tuli kaikkialla vastaan. Oletan, että Turussa tulee käymään samoin."

Namurissa oli läsnä 5 000 tanssijaa. Turkuun on saapumassa 24 maasta yhteensä 6 500 osallistujaa, mikä on eniten koko Europeaden historiassa.

Tapahtumaa varten kaupungin keskustaan ja Aurajoen varteen pystytetään 14 esiintymislavaa, joilla nähtävät esitykset ovat ilmaisia.

Lauantaina eräs tapahtuman kohokohdista on Europeade-osallistujien kulkue Vanhalta Suurtorilta Suomen Joutsenelle jokirantaa pitkin.

"Se ei ole mikään ohimarssi, vaan ryhmät kulkevat kansallispuvuissaan ja pysähtyvät välillä tanssimaan. Kulkue saattaa kestää kolmekin tuntia. Kannattaa ottaa hyvät paikat", Miia Alhanen kertoo.

Myöhemmin lauantaina klo 20 paraatin päätepisteen lähellä Varvintorilla yritetään tehdä humpantanssimisen maailmanennätys. Järjestäjät toivovat paikalle 30 000 osallistujaa.

Tanssitempausta edeltää lyhyt opetus.

"Ei tarvitse osata humppaa, kun tulee paikalle. Tanssi on helppo, ja kaikki voivat oppia sen", Alhanen kannustaa.