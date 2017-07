Turvesauna rentouttaa ja auttaa jopa ummetukseen ja unettomuuteen

Hoitoturve nostetaan turvesuon pohjalta. Se on aito luonnontuote, jonka hoitaa niin ihoa kuin aineenvaihduntaa.

Turvemassa soljuu sormien läpi ja musta mönjä peittää ihon. Kun koko vartalo on sivelty turpeella, valkoinen on muuttunut mustaksi ja vain hampaat ja silmät loistavat kasvojen valopilkkuina. Naurattaa.

Kosmetologi Sirkku Pennanen on tarjonnut turvehoitoja Kerimäellä kymmenen vuotta. ”Se on vain niin hauskaa. On ihana nähdä, kun ihmiset nauttivat.”

Pennanen innostui turpeesta, kun hänen ystävänsä sai siitä avun vaivoihinsa. Kokeiltuaan itse hän huomasi turpeen parantavat vaikutukset ihoon ja aineenvaihduntaan. Kosmetologina iho-ongelmat ovat hänelle tuttuja.

”Hoitoturve on täysin puhdas luonnontuote. Kesällä käytän turvetta usein rantasaunalla, missä pehmeä järvivesi tehostaa vaikutusta. Sauna pitää vain suojata muovilla tai vanhoilla lakanoilla tai pyyhkeillä, jotka voi heittää hoidon jälkeen pois”, Pennanen neuvoo.

Kerimäen hotelli Herttuan vierasmajaan kokoontunut naisjoukko tutustuu turvesaunaan ensimmäistä kertaa. Toisilleen vähän vieras porukka riisuuntuu alasti ja peseytyy suihkussa. Sen jälkeen jokainen saa Pennaselta lämmitettyä turvemassaa levitettäväksi iholle.

Kun musta mönjä on levitetty, kivutaan saunan lauteille. Mustaihoisia naisia tuskin erottaa saunan tummasta seinästä.

Jokaiselle on varattu sumutepullo, jolla pitää suihkutella turvekerrosta, kunnes oma iho alkaa hikoilla ja tuottaa kosteutta. Jos turve pääsee kuivumaan, se tarttuu tiukasti ihoon kiinni.

Saunassa on oltava parikymmentä minuuttia, että turve ehtii vaikuttaa. Lämpötila ei saisi nousta yli 60 asteen.

Aika kuluu itseä suihkutellessa ja voidemaista massaa levitellessä. Sitten suihkuun huuhtelemaan tumma tökötti irti ihosta.

Alkaa vimmattu hinkkaus, sillä joissain kohdin turve on päässyt kuivahtamaan ja jämähtämään ihoon kiinni. Hiukset ovat turpeesta tönköt, ja niitä saa huljuttaa pitkän tovin ennen kuin ne tuntuvat puhtailta.

Vihdoin kroppa näyttää entiseltä talvenkalvakalta itseltään, mutta tuntuu mukavan raukealta. Iho on kuin vauvan peppu, pehmeän samettinen.

Turvehoidon aikana on juotava paljon vettä ja turvesaunan jälkeen vielä syötäväkin, sillä muuten voi alkaa heikottaa, Pennanen neuvoo.

Valtaosa ihmisistä kokee syvän rentoutumisen turvesaunan jälkeen, mutta joitakin hoito saattaa virkistää.

Pennanen on turvesaunottanut satoja asiakkaita: kuntoutusryhmiä, polttariporukoita, paikkakuntalaisia virastotyöntekijöitä.

”Palaute on niin positiivista, että se on yllättänyt täysin. Kenellekään ei ole tullut ongelmia. Turpeesta on ollut apua psoriaatikoille, reumaan, unettomuuteen”, Pennanen vakuuttaa.

Turvehoidon voi ottaa niin usein kuin haluaa, mutta yksikin kerta tekee hyvää. Turvetta levitetään koko keholle tai vain paikallisesti.

Myytävänä on myös valmiita turvepusseja, joihin jalat upotetaan ja pidetään parikymmentä minuuttia.

Hoitolassa hoitaja levittää turpeen keholle tai hoidettavalle alueelle, kietoo muovin turpeen päälle ja muovin päälle vielä lämpimän peiton. Asiakas rentoutuu täysin.

”Jos on oikein paha ummetus, turpeen voi levitellä vatsan alueelle ja siihen muovikalvo ja lämpimään veteen kasteltu pyyhe päälle. Antaa vaikuttaa ja pesee pois. Todella toimii”, tietää Pennanen.

Jos ei ole mahdollisuutta päästä turvehoitolaan tai -saunaan, turvetta voi ostaa kotiin ja järjestää vaikka yhteisen turveillan. Pennanen pitää ystävilleen turvekutsuja rantasaunalla, missä saunan lauteet ovat jo aikaa nähneet, ja turpeet pääsee huuhtelemaan pois runsaassa järvivedessä.