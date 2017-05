Tuulikki Viilo viilasi viljelijöiden vaikeuksista Suomen parhaan jutun

Tuulikki Viilo on juuri palannut työ- ja lomamatkalta Etelä-Afrikasta. Hän pokkasi kansainvälisessä maataloustoimittajien kongressissa palkinnon maailman viime vuoden parhaasta maatalousjutusta. Kongressin jälkeen hän kierteli yksin pari viikkoa Kapkaupungissa, ihmetteli ja ihasteli elämää maapallon toisella puolen.

Suomessa Viiloa odotti yllätys: hänen juttunsa viljelijöiden talousahdingosta oli voittanut myös Sanomalehtien liiton arvostetun Vuoden paras juttu -featuresarjan ykköspalkinnon.

Kuka Tuulikki Viilo? Miten syntyi näin voittoisa juttu?

Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille Tuulikki Viilo on tullut tutuksi kesätoimittajana ja parhaillaan äitiysloman sijaisena. Kolmikymppinen kotieläinten ravitsemustieteen opiskelija huomattiin jo ensimmäisenä kesänä niin nohevaksi, että hänet on mieluusti palkattu uudestaan aina kun on ollut mahdollista.

Vaikka Viilon tausta maatalousylioppilaana on melko tavanomainen MT:n toimittajalle, muuten hän on vähän eri maata.

Paljasjalkainen helsinkiläinen, helsinkiläisten juristivanhempien ainut tytär neljän lapsen katraassa haaveili kirjallisuustieteen opinnoista. Lapsena hän leikitteli kirjoittamalla tarinoita, ja kieli on aina kiehtonut häntä.

"Pyrin opiskelemaan kirjallisuutta, mutta en päässyt. Itse asiassa pääsykoekirjat olivat niin tylsiä, että hyvä niin."

Viilo päätyi töihin vientihuolitsijaksi. Työhön, jota "taitavasti koulutettu apinakin pystyy kenties tekemään", kuten hän asian ilmaisee.

Työtovereina oli opiskelijoita Viikistä, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. He kertoivat maatalousopinnoista, ja Tuulikki sai tartunnan: hän pyrki Helsingin yliopistoon opiskelemaan kotieläintiedettä.

Kotieläintiedettä siksi, että tuotantoeläimet kiinnostavat Viiloa. Hän omistaa äitinsä kanssa vuonohevosen, ja perheessä kasvatetaan myös paimensukuisia lapinkoiria.

Viilo pääsi Viikkiin. Siitä alkoi haahuilu opiskelijaelämässä. Harjoittelutilan mökin ulkohuussissa Virolahdella Viilo tutustui ensimmäisen kerran lehteen nimeltä Maaseudun Tulevaisuus.

Viilo pyrki Maastulliin kesätoimittajaksi, mutta vasta toisena kesänä tärppäsi. Onneksi, sillä toimittajan työ osoittautui juuri niin kiehtovaksi kuin Viilo oli ajatellut. Siinä yhdistyivät opintoala ja kirjoittaminen. Viilo vaikuttui myös siitä, miten intohimoisesti ja intensiivisesti mutta kuitenkin maanläheisellä otteella Maastullissa tehdään töitä.

Lehdessä Viilo on päässyt kirjoittamaan niin hevostalleista, eläinten oikeuksista kuin kansainvälisestä maatalouskaupasta. Häntä kiehtoo mahdollisuus päästä rakentamaan siltoja eri tavalla ajattelevien ihmisten välille, tavata uusia ihmisiä, lisätä ymmärrystä maailmasta.

"Mikä tahansa aihe on kiinnostava, jos siitä puhuu asialleen omistautunut ihminen."

Lillukanvarsiin takertuminen ei inspiroi Viiloa. "En haluaisi kirjoittaa sellaisia uutisia, missä takerrutaan pikkuseikkoihin ja väännetään samasta aiheesta uudestaan ja uudestaan vain siksi, että se kiinnostaa ihmisiä", Viilo viittaa niin sanottuun klikkijournalismiin.

"Inhoan journalismia, joka muuttuu huuteluksi. Olisi tärkeää, että samassa jutussa esitettäisiin monia eri näkökulmia eikä annettaisi ihmisten vuoron perään huudella toisilleen. Median ei pitäisi olla joku tyhjä seinä, jonne kaikki voivat käydä vuorollaan töhrimässä, vaan sen pitäisi pystyä hahmottamaan aiheita muutenkin kuin vain yksittäisen ihmisen suusta."

Viilon lempiaiheita ovat sellaiset, joissa jonkun isomman yhteiskunnallisen ilmiön voi yhdistää henkilökohtaiseen kokemukseen ja käsitellä suurta kokonaisuutta pienen ihmisen näkökulmasta tunteella.

Juuri sellainen aihe oli Maaseudun Tulevaisuuden viikonvaihdeliitteen juttu Liian painava taakka.

Jutun siemen kylvettiin viime kevään traktorimarssilla, missä Viilo oli haastattelemassa osallistujia.

"Seisoin Helsingin tuomiokirkon portailla, meteli oli korvia huumaava, traktorit töräyttelivät mustaa savua. Ihmiset olivat ajaneet sinne päiväkausia – tilanne tuntui todella vakavalta ja tuli tunne, että tätä asiaa täytyy pitää esillä. Lukujen takana on tuhansia henkilökohtaisia tarinoita ja tragedioita, jotka on kerrottava, että päätösten vaikutukset ymmärrettäisiin."

Viilo tulee "nörttiperheestä" eli sekä hänen sisaruksensa että avopuolisonsa ovat it-alalla. Hänelle erilaisten sovellusten hyödyntäminen työnteossa tuntuu luontevalta. Niinpä hän laati viljelijöiden talousvaikeuksista webropol-kyselyn.

"Ajattelin, että on helpointa, jos kyselyyn voi vastata myös nimettömänä. Lehden maataloustiimiläiset auttoivat kysymysten teossa ja viikonvaihdeliitteen tuottaja auttoi jutun rakentamisessa", Viilo kiittää.

Kyselylinkkiä jaettiin lehden verkkosivulla ja Facebookissa. Siihen tuli 109 vastausta, joista 24 omalla nimellä.

Viilo etsi nimensä antaneista kiinnostavimmat tarinat ja valitsi neljä haastateltavaa. Sattumalta kaikki olivat maitotilallisia. Hän haastatteli viljelijät puhelimitse. Jälkeenpäin hän mietti, että olisi ollut parempi puhua kasvotusten aiheen henkilökohtaisuuden ja haastateltavien luottamuksen vuoksi.

Traktorimarssi oli maaliskuussa, kysely ja haastattelut tehtiin huhti–toukokuussa ja 10. kesäkuuta juttu ilmestyi.

Lue koko juttu perjantaina 5.5. ilmestyneestä Maaseudun Tulevaisuudesta.