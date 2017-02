Ulkomaiset matkailijat vyöryvät Lappiin

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomessa viime vuonna 4,6 prosenttia, Visit Finlandin tilastoista ilmenee.

Jos venäläiset jätetään pois, yöpymiset saavuttivat peräti seitsemän prosentin kasvun.

Erityisen vahvaa kasvu oli Lapissa, peräti 17,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla kasvu oli lähellä koko maan keskiarvoa, 4,7 prosenttia.

Yhteensä ulkomaalaisille matkailijoille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 652 000 yöpymisvuorokautta.

Matkailukysynnän kasvu kohdistuu vahvasti talvikuukausiin. Joulukuun 2016 kasvuvauhti oli 17,6 ja helmikuun 16,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Aasialaisten yöpymiset Suomessa ylittivät viime vuonna ensimmäisen kerran venäläisten yöpymiset.

Kiinalaisten yöpymiset pääkaupunkiseudulla ovat kolminkertaistuneet ja Lapissa peräti seitsenkertaistuneet vuodesta 2010.

Myös brittituristien määrä Suomessa oli viime vuonna vahvassa kasvussa.

”Britit viettivät Suomessa pelkästään joulukuussa 184 000 yöpymisvuorokautta, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä”, tilastosuunnittelija Susanne Heikkinen Visit Finlandista toteaa.

Heikkisen mukaan ulkomaalaisturisteja viehättävät Suomessa erityisesti talviaktiviteetit ja luonto.

”Viime vuosi oli suotuisa revontulten osalta. Tällaiset elementit kiinnostavat ulkomaalaisia.”

Paljon puhuttujen kiinalaisturistien lisäksi myös muiden aasialaisten, erityisesti japanilaisten mutta myös singaporelaisten, määrä on kasvanut.

”Kun Aasiasta on hyvät lentoyhteydet Suomeen, voi täällä viettää yhdestä viiteen päivää ja jatkaa sitten muualle. On varsin yleistä, että turistit kiertelevät Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa.”

Vaikka venäläisturistien yöpymismäärät jäivät viime vuonna ensi kertaa aasialaisten yöpymisistä, piristyi tilanne myös venäläisen kohdalla viime syksynä.

”On havaittu, että ruplan kurssikehitys on sidoksissa Suomen-matkailuun. Viime vuoden jälkipuoliskolla rupla on ollut suotuisassa asennossa suhteessa euroon”, Heikkinen kertoo.

Alkaako Lapin matkailukeskusten majoituskapasiteetti jo olla koetuksella?

”Varsinkin joulun alla oltiin tiukoilla, mutta tähän asti kapasiteetti on riittänyt. Kun suoria lentoja on lisätty Lappiin, on majoitus entistä useammin pullonkaulana”, Heikkinen toteaa.

Toisaalta pohjoisen matkailukeskuksissa on jatkuvasti käynnissä uusia rakennushankkeita.

”Hankkeet tulevat tarpeeseen, jos ulkomaisten matkailijoiden määrä jatkaa kasvuaan.”