Ummetusta, väsymystä, palautumisongelmia? Kehon saa kuntoon näillä keinoilla

Media ja netti pursuavat kaikenlaisia apukeinoja ihmiskehon ongelmiin.

Yksittäiset täsmävinkit eivät useinkaan ole oikotie onneen.

Kehon saa kuntoon näillä yksinkertaisilla neuvoilla.

1. Oikeanlainen, itselle sopiva ruokavalio.

2. Sopiva määrä liikettä.

3. Riittävä, palauttava lepo.

Ruokavalio: Jos maha möyryää ruuan jälkeen, kärsit jatkuvasti ummetuksesta tai ripulista, on vetämätön olo, paino muuttuu, tukkaa lähtee tai iho kukkii, saattaa ruokavalio olla itselle sopimaton. Asiaa kannattaa tutkia.

Samanlainen ruokavalio ei sovi kaikille. Joitakin voi helpottaa viljattomuus, toisia vaikkapa maidottomuus. Sokerin ei tiedetä olevan eduksi kenellekään - paitsi mieliteoille.

Taustalla saattaa olla myös imeytymishäiriö. Silloin keho ei saa kaikkia tarvitsemiaan ravinteita ja alkaa lopulta oireilla tavalla tai toisella.

Liikunta: Keho tarvitsee liikuttelua. Tee päivittäin edes jotakin: käy pienellä iltakävelyllä, venyttele.

Kelpo liikuntaa on myös kauppaan pyöräily tai kävely, marjametsällä käynti ja halonhakkuu. Aina ei tarvita kuntosalikorttia tai uusimpia ryhmäliikuntavillityksiä.

Myös liika liikunta voi olla pahasta. Mieti, tarvitseeko kroppasi todella viisi kertaa viikossa rankan jumppatunnin vai voisiko pari niistä korvata metsäkävelyllä tai vaikkapa joogalla?

Tiedetään, että liikkumattomuus vaikuttaa negatiivisesti koko kehoon: aineenvaihduntaan, luustoon, lihasten ja aivojen toimintaan mutta myös mielialaan.

Liian rankka kehonsa piiskaaminen puolestaan ajaa kroppaa ylikierroksille pikkuhiljaa, eli palautuminen ei enää onnistu.

Lepo: Jos nukkuu määrällisesti riittävästi, mutta on silti väsynyt herätessään, kielii se, ettei lepo palauta riittävästi. Keho saattaa olla jatkuvassa stressitilassa syystä tai toisesta.

Tietoisen rentoutumisen harjoitukset ja hengitykseen ynnä läsnäoloon keskittyminen saattavat tuntua huuhaalta, mutta niillä on fyysinen vaikutus. Ne kertovat tahdosta riippumattomalle sympaattiselle hermostolle, että kaikki on ok, ei tarvitse panikoida. Hälytystilassa oleva hermosto ei nimittäin salli kehon levätä edes nukkuessa.

Bonusneuvona voi välillä vetää hihasta armokortin. Elämme ympäröivän maailman jatkuvassa viestitulvassa, joka kertoo, mitä kaikkea pitäisikään saada aikaan ollakseen riittävän hyvä ihminen.

Pitäisi-kulttuuri tekee aikamoista hallaa pääkopalle: mikään ei ole tarpeeksi.

Ehkä joskus kannattaa vaan heittäytyä sohvalle hyvällä omallatunnolla, hengittää ja olla ylipäätään vaan olemassa.

Kohtuudella, ajatuksella. Poppakonsteja ei ole.