Uskallatko Kauhavan Puukko-bulevardille? "Pääroolissa on historialtaan rikas käsityöperinne"

Samaan aikaan kun maatalouden suurtapahtuma Farmari valloittaa Seinäjoen, maakunnan pohjoislaidalla Kauhavalla järjestetään perinteikkäät puukkofestivaalit.

”Samanaikaisuus on sattumaa, mutta toivomme, että maatalousnäyttelyn kävijöistä moni saapuisi myös Kauhavalle. Seinä­joen majoituskapasiteetti Farmarin aikaan on jo täynnä, mutta Kauhavalla riittää vielä varmasti yöpymispaikkoja”, Kauhavan puukkofestivaalit ry:n sihteeri Teija Valtee vinkkaa.

Vuodesta 1998 lähtien joka vuosi järjestetyt puukkofestivaalit on kolmipäiväinen edellisvuoden tapaan. Aiemmin tapahtuma oli kaksipäiväinen.

Kolmipäiväisyyden taustalla on tapahtumatarjonnan monipuolistuminen.

”Olemme vuosi vuodelta tehneet määrätietoisesti töitä sen eteen, että puukkofestivaaleista tulee yhä monipuolisempi ja entistä useammalle löytyy kiinnostavaa tekemistä”, yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Lahden­perä sanoo.

Perjantaina ja lauantaina 16.–17. kesäkuuta kauppakeskus Valles­mannin pihassa järjestetään puukkojen myyntinäyttely, työnäytöksiä, puukonheiton SM-kisat sekä käsityömyyjäisiä ja levymessut.

”Kesämarkkinat järjestetään kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä Kauhavan torilla samaan aikaan. Paikalla on lähes sata torimyyjää”, Lahdenperä kertoo.

Tekstiilikauppa Lankavassa järjestetään käsityöfestivaalit työpajoineen.

Puukkofestivaalit huipentuvat sunnuntaina 18. kesäkuuta puukkotehdas Iisakki Järvenpään avointen ovien päivään.

”Vierailu ja tehdaskierros puukkotehtaalla on herättänyt suurta mielenkiintoa. Puukko­tehtaassa on työtilat ja elävä puukkomuseo”, tehtaalla työskentelevä Jenni Köykkä kertoo.

”Kyseessä on vuoden pää­tapahtuma myös meille puukkotehtaalla työskenteleville.”

Pääohjelmanumeroiden ohella Kauhavan Puukkofestivaaleja on viety viime vuosina entistä enemmän koko perheen tapahtumaksi.

”Kyseessä on festivaali, joka palvelee niin vannoutuneita käsi­työharrastajia kuin lapsi­perheitäkin. Nuorisoa silmällä pi­täen Kauhavan nuoriso­seuralla on stand upia ja tubettajia”, Valtee luettelee.

Ohjelmanumerot on sommiteltu Kauhavan keskustaajamaan, niin kutsutun Puukko-bulevardin varrelle.

Puukkofestivaalit on kunnianosoitus eteläpohjalaiselle käsityöperinteelle.

”Vanhempi polvi yhdistää puukot häjyihin ja veriseen historiaan 1800-luvulla, mutta nuorempi väki ei juuri enää liitä kauhavalaisiin puukkoihin kielteisiä mielikuvia”, yhdistyksen jäsen Jyrki Lahti pohtii.

”Pääroolissa on kotimainen ja paikallinen, historialtaan rikas käsityöperinne”, yhdistyksen puheenjohtaja Lahdenperä summaa.

Puukkofestivaaleilla valitaan Kauhava-seuran nimeämä paikkakuntalainen kantamaan Ruma Vallesmanni -arvonimeä.

Uutena ohjelmanumerona vuorossa on vuoden käsityöläisen valinta. ”Tapahtuma on maksuton. Joihinkin osatapahtumiin on pieniä pääsymaksuja”, Lahdenperä sanoo.

Kauhavan puukkofestarit ry on järjestänyt perinnetapahtumaa tiiviissä yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa.

”Kaupungilta tulee tapahtumaan arvokasta tukea. Esimerkiksi Kauhavan nuorisovaltuusto on paikan päällä käsinä ja jalkoina. Yhteistyö nuoriso­valtuuston kanssa on osoittautunut jo vuosien ajan erittäin hyvin toimivaksi.”